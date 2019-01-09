醫病》口服C肝新藥 患者解憂鬱

2019-01-09 15:57

〔記者陳冠備／彰化報導〕47歲游姓男子罹患C型肝炎，接受干擾素治療後，產生憂鬱、易怒等思覺失調等症狀，他於是中斷治療，結果肝炎繼續惡化，抽血驗出肝功能指數130（正常指數40以下），人也越來越疲倦，甚至無法上班，直到近日到惠來醫療社團法人宏仁醫院就診，改服用健保給付的新型藥物，目前游男肝功能恢復正常，也開始上班。

游男從事建築工地，1個多月前感到全身軟趴趴，連建材都搬不動，趕緊到宏仁醫院診治，經抽血檢驗肝功能指數130，病毒量每毫升2000萬個國際單位（健康者沒C肝病毒），而且有肝硬化現象，必須立刻治療。

游男向醫生表示他是C肝患者，2年也接受過干擾素治療，可是每次治療後，情緒容易不穩，有噁心、腹瀉、失眠等症狀，經診斷竟是思覺失調症，他擔心會併發更多副作用，斷然中止治療，肝病能拖就拖。

宏仁醫院胃腸肝膽科醫師江明師表示，目前健保給付C肝全口服新藥，跟以前的治療方式不同，勸導游男嘗試新藥，服用1個多月，肝功能指數回到正常值，血液驗不到C肝病毒，肝病顯著改善，最讓游男高興的是沒引發腹瀉等副作用，更沒思覺失調症狀，逐漸恢復體力，可以回到工地上班。

江明師說，根據健保資料統計，2016年全台B、C型肝炎相關診斷疾病人數達64萬人，健保署在2017年把C型肝炎全口服新藥納入給付，去年已有1萬6000人受惠，游男如果早點知道有新藥可用，就不必拖到全身無力才來就醫。

健保署在2017年把C型肝炎全口服新藥納入給付 ，（資料照）

C肝感染途徑主要是經由接觸血液，包括輸血或濫用注射藥物。（記者陳冠備攝）

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