鐵道迷必看！「南海藍」塗裝合體莒光號列車明上路

2019-01-14 12:08

〔記者邱書昱／新北報導〕日本大阪市南波特急列車Rapi:t與台鐵莒光號首度合作塗裝彩繪列車，車頭使用空運來台的Rapi:t漆料「南海藍」塗製。台灣鐵路管理局行政處處長黃振照表示，希望藉由雙方合作帶動兩國觀光人數，塗裝的2輛列車將於明天早上6點，由樹林站的511次、513次列車先行駛至潮州站，再各於16、17日首航。

這次合作2輛彩繪車頭「台日友誼號」、「藍武士號」為台鐵E200系列，牽引莒光號列車，運行範圍從七堵到潮州之間，也有部分班次延長到台東站，預計運行至少半年。

南海電鐵董事佃吉郎表示，列車塗裝展現日本民眾對於台灣的友好，藉此讓台灣遊客多來關西大阪旅遊，以及喚起日本人前往台灣旅遊的樂趣。

黃振照說，從2012年起台鐵和日本鐵路合作，鐵道友好除了塗裝，也包含票券優惠、鐵道人員交流等，這次列車花費一個禮拜時間塗裝，並以原本塗裝體不要受傷方式進行。

立法委員蘇巧慧、黃國書到場參加活動。蘇巧慧表示，樹林站是大台北少數能看見火車行駛的地方，生活也與鐵道密切相連，而鐵道文化發展也能夠帶動觀光、經濟效應。

台鐵表示，「台日友誼號」首航發車時間為16日下午1點05分的554班次由潮州發往花蓮的海線；「藍武士號」則為17日下午1點05分的554班次由潮州發往花蓮的海線。

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