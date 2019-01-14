化學廠火警罰100萬 高雄歹過日：重拳夜宿、輕拳開罰

2019-01-14 08:58

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄林園工業區信昌化學（12日）深夜10時許發生火警，粒狀污染物逸散於大氣，高市環保局事後依法開罰100萬元，臉書粉專高雄歹過日強烈質疑韓國瑜團隊的拳頭輕重？形容為重拳夜宿、「輕拳」開罰。

高市林園工業區信昌化學12日深夜發生火警，疑因異丙苯氧化反應槽洩漏，液體融化電線外皮，接觸銅線後產生火花，進而發生火警，引發地方強烈反彈。

高市環保局表示，火警產生明顯粒狀污染物逸散於大氣，依違反空氣污染防制法第32條第1項規定處以新台幣100萬元罰鍰，並勒令廠商停止異丙苯相關製程的操作；高市勞工局勞動檢查處也表示，肇災現場異丙苯反應槽予以停工，且因違反職業安全衛生法，處最高罰款30萬元，災害發生原因仍待消防局正式火災調查報告釐清。

臉書粉專高雄歹過日表示，高雄市韓市府環保局的拳頭輕重、真是令人困惑？並酸1月12日環保局長才出「重拳」夜宿興達電廠，同日林園信昌化工就發生火警燃燒化學物質，居然只「輕拳」開罰100萬？

依照空汙法罰則，違反第32條第1項各款情形之一者，處新臺幣1200元以上、10萬元以下罰鍰；其違反者為工商廠、場，處新臺幣10萬元以上、500萬元以下罰鍰。

依前項處罰鍰者，並通知限期改善，屆期仍未完成改善者，按次處罰；情節重大者，得令其停止作為或污染源之操作，或令停工或停業，必要時，並得廢止其操作許可或勒令歇業。

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