石虎保育協會募得500萬 改造苗栗百座雞舍護石虎

2019-01-13 21:52

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕保育類動物石虎全台僅存約500隻，每年逾30隻因闖入雞舍獵食，而死於獸夾、毒餌、獵捕之中，比例遠高於「路殺」意外，台灣石虎保育協會為解決雞舍衝突，推出「拯救台灣石虎爺」募資計畫，近期已達成500萬元目標，並募集志工進行培訓，將改造苗栗地區100座雞舍，使雞農與石虎得以和平共處。

南投縣一處養雞場半年內死掉54隻雞，追查發現「兇手」竟是一隻成年母石虎，而去年底苗栗雞農也活捉擅闖雞舍獵食的4隻石虎，雖然雞農們皆交由動保中心野放，然而相關的雞舍衝突仍層出不窮，不僅造成雞農損失，也使石虎暴露於危險之中。

為解決此問題，台灣石虎保育協會提出雞舍改造募資計畫，擬讓石虎無法闖入攻擊雞隻，如此不僅避免養雞戶受損，也可使石虎回歸野外獵食的食物鏈。計畫目標募集500萬元，在網友大力相挺下，已順利達標。

協會表示，已徵得15名「壯丁」，於1月20日進行培訓並至後龍雞舍進行實地操作，將簡陋的木造雞舍周遭以鐵桿固定，再以鐵網圈圍住雞隻活動範圍，阻絕石虎。後續將於後龍、銅鑼、三義、通霄等石虎經常出沒的淺山地區進行百座雞舍改造，盼創造人與石虎和平共存的模式。

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