國產柑橘農藥殘留風險低 中市府籲消費者安心選購

2019-01-13 20:25

〔記者黃鐘山／台中報導〕每年柑橘產季，常有柑橘殘留藥劑疑慮，影響消費者信心。台中市政府今天表示，柑橘外表無傷口且貯存環境良好，保存期限可長達3至4星期；使用於柑橘的2種防腐劑，都經衛福部核准，而且國產柑橘農藥殘留檢驗也符合標準。

農業局說，柑橘類水果耐貯存，合法使用藥劑可減少貯藏性病害發生。柑橘類水果在田間採收時，因尚未完全成熟，可使用核准的農藥進行保護措施，避免在貯存冷藏後熟期間腐敗，或青黴菌危害造成果實腐爛。

柑橘保鮮所需使用的2種防腐劑，都是衛福部核准使用的第1類防腐劑，在柑橘類上市後，防腐劑「對羥苯甲酸異丁酯」可使用於外皮，限量標準0.012g/kg以下；另一防腐劑「聯苯」則限用於柑橘外敷的紙張，限量標準為0.07g/kg以下。農委會對於柑橘保鮮有提供核准使用的藥劑及辦理方式，依推薦方法貯藏，可確保柑橘類水果的食用安全。

農業局說明，農糧署每年持續落實農民安全用藥的輔導工作，指導農民正確用藥維護消費安全。另每年也監測田間及集貨場的農作物農藥殘留，確保農產品上市前的衛生安全；107年抽驗柑橘553件 （不含柚子、金桔、檸檬、葡萄柚及柳橙等），合格率高達97.1%。

另為穩定到貨品質及提升櫥架壽命，農糧署也成立「柑橘產業技術服務團」，輔導果農自田間栽培管理，強化樹勢生產健康果品，也制訂標準化採收集貨流程，減少果實受傷，再於分級時落實選果作業，剔除受傷腐損及不良果，或採後逐果套袋或以隔板方式包裝，即可進行長期儲藏，無須使用藥劑處理。

農業局呼籲，國產柑橘品質優良且農藥殘留風險低，請安心購買食用；建議食用前可用清水適度清洗，除可清除表面不潔處外，也可進一步降低藥劑殘留的疑慮。

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