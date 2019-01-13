日本網紅產品熱賣 業者：不受公投結果影響

2019-01-13 15:55

〔記者張聰秋／彰化報導〕非核災的，台灣人愛就是愛！日本連續6年來台舉辦「京都府物産展in台灣」活動，今在彰化市登場，眾多商品中，網路熱賣的排隊商品抹茶起士蛋糕，今年第一次進口來台，主辦單位日本京都府宇治市的宇治商工會議所商工課主任西江將就的太太西江星奈（吳佳真）說，台灣公投禁止日本核災食品進口，這次進來的食物沒有受公投議題影響，很順利從日本進口帶過來，公投結果對他們來說沒有影響。

活動分別在台中、彰化兩地分4場舉辦，今天在彰化市凱福登超市舉辦是最後一場，吳佳真受訪指出，販售產品全由日本產地帶來，宇治離福島非常遠，進來的食物沒有受公投禁止核災食品來台銷進的議題影響，順利通過海關，所以公投結果對他們來說，是沒有什麼影響的。

主辦單位帶來日本宇治名產蓮花茶、味噌、醬油、芝麻粒，以及抹茶相關食品，其中，只在日本網路平台銷售的京momona抹茶紅豆磅蛋糕、京都抹茶烤芝士蛋糕，首度在活動特賣中出現，吸引民眾搶購。

吳佳真說，談到宇治想到就是抹茶，消費者喜歡日本文化的精神，因為日本產品包裝細心、做工精緻，不會亂添加化學添加物，從2014年起年年來台銷售，市場反應熱絡，每年帶過來賣幾乎都會賣完，熱門商品又以抹茶蛋糕、餅乾、抹茶類點心，以及小黃瓜醃漬物、味噌，價格優惠，讓消費者不用專門跑到日本，在家鄉就近就能買到日本產品。

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