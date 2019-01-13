潘恆旭：去年12月高市各大飯店住房率創新高

2019-01-13 10:50

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等不到韓市長說好的人潮…高雄尊龍飯店求售變法拍

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市政府拚觀光，觀光局長潘恆旭表示，去年12月各大飯店住房率都創歷史新高，足見觀光人潮逐漸走進高雄市；至於尊龍飯店淪為法拍，是因貸款太多，週轉不靈所致。飯店業者則說，去年12月住房率創高，原因除了「韓流」效應，政府的暖冬補助也是主因之一。

潘恆旭表示，高雄各大飯店去年12月住房率都創歷史新高，漢來飯店總經理林子寬告訴他，上個月創下23年歷史新高、單月87%住房率。翰品酒店總經理嚴天立也說，去年12月創下歷史新高95%紀錄，高雄國賓飯店也是破記錄的9成。

潘恆旭說，此外，賀喔文旅去年12月住房率破9成，英迪格比去年同期增加200多萬元營收，平均住房85%也是新高。康橋商旅也創新93%的住房率，足見觀光人潮逐漸走進高雄市。

針對尊龍飯店遭高雄地院強制執行，而落入法拍市場，並開出一拍底價9億元，預計2月13日執行第一拍。潘恆旭強調，是因為飯店貸款太多，週轉不靈所致，相信在法拍時，會有買家以好價錢承接。

此外，另針對觀光局昨天提出的「一生一世」1314愛情日活動，2月主題是「永浴愛河」，準備邀請戀人跳愛河，外界質疑是否鼓勵民眾也一起跳愛河？

潘恆旭今天澄清說，安全是觀光局所有活動的前提與基本，「永浴愛河」活動會穿救生衣，也會有救生員在側，會兼顧安全與活動，同時會加強宣導「永浴愛河」是戀人專屬活動，不是鼓勵民眾跳愛河活動。

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