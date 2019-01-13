中南部日夜溫差近10度 週三又有東北季風來襲

2019-01-13 06:34

〔即時新聞／綜合報導〕今日受東北季風影響，北台灣以多雲天氣為主，基隆北海岸及宜花偶有短暫雨，中南部則是多雲到晴；溫度部分，早晚各地稍涼，清晨觀測低溫中部以北及東北部約16至18度，南部及花東約19、20度，白天北台灣高溫仍僅有20度左右，花東約22至24度，中南部仍可達27、28度，日夜溫差大，請民眾留意溫度變化適時調整穿著。

今日空氣品質部分，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；西半部及離島地區受到輕微境外污染影響，北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區因位在下風處風速偏弱，污染物易累積為「橘色提醒」等級，局部地區短時間可能達紅色警示等級。

週一（14日）雖受到東北季風影響，但水氣減少，北台灣雲量稍多陽光偶露臉，基隆北海岸及宜蘭偶有短暫降雨，中南部仍是多雲到晴的天氣；氣溫方面，中部以北及東北部低溫下探至16、17度，南部及花東約17至19度，北台灣高溫約20度，花東高溫約22到24度，中南部地區約26至28度。週二（15日）北台灣氣溫略為回升至23度，降雨大致上以北部山區及東半部地區為主，其他地區天氣大致穩定、陽光露臉。

週三至週五（16日至18日）另有一波東北季風增強，強度上較上一波強，水氣也更多，北部及東半部雲量偏多且有短暫雨，全天感受較濕涼，中南部影響不大，仍是多雲到晴天氣；氣溫方面，中部以北及東北部低溫下探至15、16度，其他地區約17至19度，北台灣高溫約19、20度，花東高溫約22到24度，中南部約26至28度。

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