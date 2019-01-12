新竹漁港改善24日完工 春節旅遊再添好去處

2019-01-12 18:16

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府獲中央前瞻基礎建設水與環境1.5億元進行新竹漁人碼頭港區內3.5公里的景觀道路改善和漁港作業區3.8公頃的環境改善工程，目前已進入柏油加封的尾端工程，預計24日前完工，市長林智堅邀請市民春節假期到新竹漁人碼頭遊玩，可以啖海鮮、賞夕陽，還能在國際風箏賽場放風箏。

市府產發處漁業科長謝濬鴻說，此次改善工程進行漁港區內的景觀道路改善和海事工程改善，過去漁港區內的道路多破損、塌陷及凹凸不平，且遇雨就淹水，排水系統不佳，此次都一次改善，更改善碼頭後線沉陷問題，完工後可提升漁港景觀，也保障漁民作業環境的安全。

市長林智堅說，新竹漁港有30多年歷史，過去缺乏系統規劃，包括道路、漁港設施都陸續出現問題，此次獲中央前瞻基礎建設1.5億元經費改善，目前已接近完工，配合周邊國際風箏賽場、舊港區，邀請市民利用暖冬旅遊補助優惠，來新竹市住一晚，可從新完工啟用的南寮大道直達漁港區，然後將車輛停放在市府規劃啟用的停車場內，到新竹漁人碼頭賞海景、吃海鮮、騎腳踏車，也坐在魚鱗天梯上觀夕陽、放風箏，體驗脫胎換骨的新竹漁港海岸風情。

謝濬鴻說，此次改善漁港作業區周邊環境，進行3.5公里長、約2萬4500平方公尺的景觀道路面積，包括新港路及新港一路到四路的路面重鋪，並調整新港路道路路幅，縮減成一般兩線雙向車道，將部份調整做為漁民作業區，讓漁民作業更方便，且規劃一條遊客步道，以人車分道方式，不管開車或行走在新竹漁人碼頭港區都安全。

產發處表示，這項改善工程預計24日完工，會在農曆春節前完工，歡迎市民及遊客春節期間來新竹市遊玩，體驗新竹漁港海岸新風情。

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