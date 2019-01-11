頭份永貞宮春節發金幣 初一限量發放

2019-01-11 15:54

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣頭份市永貞宮為頭份地區信仰中心，香火鼎盛，今年適逢建廟168年，加上農曆春節即將來臨，永貞宮廟方昨天也宣布將於正月初一發放限量金幣（錢母），並且設計新的、充滿客家風味媽祖婆聖袍。

由於頭份市永貞宮是苗栗北部地區客家人信仰媽祖的信仰中心，而頭份市客家節慶四月八重頭戲更是媽祖婆遶境，所以廟方希望提升、塑造永貞宮客庄媽祖的形象。

頭份永貞宮主委張淑芬說，正月初一上午8點，廟方將發放媽祖金幣2000份、財神爺金幣1000份，希望讓鄉親保平安、求福氣，讓鄉親新年討個好兆頭。

至於廟方訂製的2000枚媽祖金幣，會全部置放於媽祖的供桌前，期盼透過媽祖加持，庇佑廣大信徒善眾。

而廟方目前正設計媽祖婆聖袍中，選擇吉日替媽祖換上客家意象的聖袍，目前正加緊腳步設計中。

永貞宮位處頭份市，但與竹南鎮、造橋鄉相距不遠，主祀天上聖母，也奉祀文昌帝君神明，每年媽祖婆遶境活動更是熱鬧非凡，近年也舉辦開中門迎接士子。

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