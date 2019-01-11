金豬扭一扭！創客基地送春聯 還可挑戰扭蛋抽福袋

2019-01-11 15:50

［記者洪美秀／新竹報導］金豬農曆春節即將到來，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署「衣啟飛翔」創客基地舉辦「金豬扭扭、春聯大放送」活動，即日起到2月2日中午12點，只要公開分享衣啟飛翔創客基地FB活動貼文，就可免費到基地領取限量的卡哇伊豬年春聯，還可挑戰扭蛋任務，通過者可獲抽獎券1張，有機會抽到市值1000元的「金豬扭扭福袋」。

衣啟飛翔創客基地是全國唯一以服裝及設計為發展方向的創客基地，成立2年半，已辦超過150場課程，幾乎每堂課都爆滿；今年1月起創客基地也有多項免費課程，像「突破粉絲團經營瓶頸─內容行銷有撇步！」講座、「小創客。默契手札DIY」透過親子合力DIY手縫手工書，製作專屬小朋友的手札本等。

今年也會開辦服裝職人養成班、高階立裁版型設計師工作營、能防風外套工作營等，有興趣民眾及服裝工作者可報名，或電洽：03-533-5055。

桃竹苗分署長賴家仁表示，今年創客基地也舉辦「金豬扭扭、春聯大放送」活動，只要分享貼文即可免費獲1組限量「金豬扭扭春聯組」，1組3張，春聯上印有「諸事大吉」、「招財進寶」、「富」等吉祥話，限量1000組。

此外，還有扭蛋機，民眾可現場報名參加扭蛋任務，完成任務，有機會將1000元價值的福袋帶回家。

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