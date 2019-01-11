傻眼！彰化縣長換人做 校長遴選不算數

2019-01-11 13:37

〔記者張聰秋／彰化報導〕教育體制如兒戲？全國目前有彰化縣和新竹市兩個縣市的校長遴選，每學期1次、1年2次，原本今年2月1日要進行校長異動，彰化縣國中小校長遴選委員會也早在12月4日完成第1階段遴選作業，名單早早網站公告，不料，因為縣長換人做，教育處以副縣長為當然的主任委員、教育處長為副主任委員都已換人為由，再加上要比照全國1年1次遴選的一致性，原公告名單不算數，全部改到今年暑假7月底再重新辦理遴選。

消息傳出引發教育界譁然，校長向民代陳情，連家長會長也看不下去，跳出來陳情，縣議會民進黨團總召尤瑞春說，教育體制非兒戲，不能因為政黨輪替，新上任就不認前朝的帳，說停就停、說調整就調整？

副總召黃盛祿也說，彰化縣校長遴選機制由來已久，從來沒有過因為政黨輪替遊戲規則就重來，台中市、雲林縣每年2次遴選改成每年暑假1次，皆先公布辦法後隔年逐年實施，也有落日條款，彰化卻無。

歡迎會已準備好 卻不見新校長

黨團黨幹事長賴澤民指出，從已公告校長遴選名單當中，員林市有3所學生眾多的小學，各校家長、師生都已準備好要來迎接新校長上任，歡迎會都準備好，結果竟然會出現如辦喜事新人都要走進禮堂完婚，關鍵時刻新娘卻不見了要臨時找替身的狀況，比小朋友玩辦家家酒翻臉不認帳，還讓人匪夷所思。

可留任原校 卻得降調「老師代理校長」

已公告遴選名單不算數衍生後果，17個當事校長顧慮會被新縣府貼標籤，不敢具名受訪，其中，部分校長說，後續問題很多，包括這次滿4年或滿8年校長，雖可留任原校卻得降調成「老師代理校長」，老師考核成績要交由教師考核委員會來打，管理教師者（代理校長）的成績卻讓教師來打，會出現老闆打員工考績、員工打主管考績的荒謬情況。

還有校長說，教師代理校長半年後再參加遴選，會出現教師代理校長、校長年資中斷後再遴選，且即使未來重新遴選可以重新留任原校，校長年資從第1年算而非第5年，校長權益受損。

教育處：調整全國一致性 改7月遴選

對此，教育處長陳逸玲表示，目前每年2次校長遴選，現只剩下彰化縣與新竹市，所以要維持全國一致性，今年開始改為每年7月遴選，制度改變同時也會修改「彰化縣政府國民中小學校長遴選作業要點再變」，這次遴選中，17個校長有12個會留任原校，5個退休校長會找合適人選派代，被留任校長包括年資、主管加給等權益都不受影響。

陳逸玲指出，遴選委員會採合議制，11個委員除了1個委員自行請辭，1個主任委員和1個副主委換人之外，其他9個委員都是原來的委員，委員會是專業組成，沒有因為縣長換人做就重來，只是要利用這次機會調整全國一致性，而因為第1次遴選時間點與作業要點規定有所出入，教育處去年12月10日已經函文請示教育部，釐清校長人事權是否適用縣長選舉前10天人事凍結，教育部到目前為止，尚未給縣府明確答復，為免後續爭議，各校校長將留任到暑假再辦理遴選。

批程序顛倒 校長們跳腳

不過，要調整辦法再修改作業要點，今天已有多位校長跳腳，他們反撲指出，正常程序應該事先修改遴選要點再變更遴選程序，哪有先改變方法再去修法補強，「先上車後補票」程序顛倒，如此一來是不是違反遴選作業要點，變成調整遴選次數也有瑕疵？

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