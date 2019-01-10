全國首座生質能源廠+再生水廠 高雄催生

2019-01-10 23:45

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市防堵非洲豬瘟大作戰，廚餘去化成為重點，環保局推動生質能源廠，但因建廠動輒上億元，將委託業者處理，而鳳山溪再生水廠有消化槽可運用，業者也有投資意願，雙方合作機會大，最快下個月攜手，可望成為全國首座生質能源廠結合再生水廠，力拚年底可以動工。

高雄每天總廚餘量約450噸，除了好市多等293家事業單位委外給合格清除業者處理廚餘，另列管36家廚餘養豬場，僅一家通過環保單位再利用檢核，環保局連日來稽查35場養豬場，已有6家改餵飼料、4家部分改餵飼料，將持續稽查並輔導養豬場轉型，下週一改為飼料餵養或退場。

環保局推動生質能源廠，日處理100至200噸廚餘，原本規劃以現有掩埋場建廠，但所需3億元經費龐大，而且耗費時間緩不濟急，市府受限財政困難，朝向業者投資設廠，並爭取環保署補助。

環保局近來與鳳山溪再生水廠、楠梓污水處理廠談合作，將以廠區消化槽進行發酵熟化，能源轉換成沼液及沼渣，前處理設備則設於焚化廠，節省建廠成本，只需負擔處理費，有效解決高雄未來長遠的廚餘問題。

鳳山溪再生水廠有3個消化槽，目前廠區只使用1個，其餘可提供給生質能源廠；楠梓污水處理廠有2個消化槽使用中，未來若投資生質能源廠，恐需花錢增建消化槽，2廠由市府委託業者代操作，將進行專業評估，下個月提出評估報告。

值得一提的是，鳳山溪再生水廠設有污水處理廠，也是全國首座再生水廠，業者樂於與市府合作，有意願投資生質能源廠，雙方最快下個月合作，可望成為全國唯一生質能源結合再生水、污水處理三合一廠區，對高雄產業深具指標意義。

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