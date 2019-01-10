2018十大消費新聞 衛生紙、499、普悠瑪居前3名

2019-01-10 14:55

〔記者陳宜加／台北報導〕去年國內爆發多起攸關消費者權益的重大事件，震撼社會。消基會發起票選，今天公布去年前10大消費新聞，毫無意外以「衛生紙之亂」奪冠，其次為「499之亂」、台鐵普悠瑪翻覆事故；中油無鉛汽油、流感疫苗接連出包也榜上有名。

消基會表示，每年均評選年度10大消費新聞，今年已邁入第36年，由消費者進行票選並比對消費爭議發展趨勢，前3名相關的企業經營者將頒發金、銀、銅「酸莓獎」。今年得主分別為大潤發、中華電信、台鐵。

消基會公布，去年消費新聞冠軍為大潤發炒作不實漲價資訊，引爆「衛生紙之亂」。去年春節後，全民突然瘋搶衛生紙，各大賣場被一掃而空、紛紛缺貨，還登上國際媒體。事件起因為大潤發促銷自家衛生紙，散布「衛生紙價將大漲3成，賣場業績急飆5倍」等資訊，導致民眾瘋狂屯貨；事發4天，政府毫無對策。

風波最後，公平會介入調查，認定大潤發已違反「公平交易法」，散布不實資訊以進行促銷行為，不僅誤導消費者，更讓市場秩序失衡，開罰大潤發350萬元。

去年第2名為「499之亂」，去年國內爆發電信史上前所未見的搶辦熱潮，起因中華電信推出不限資格的499元「吃到飽」方案，限時7天，隨後台灣大哥大、遠傳電信等業者也跟進，導致全台門市湧入大批人潮排隊。最後NCC認定業者服務品質下降，消費者權益受損，開罰中華電信200萬元、台哥大、遠傳各60萬元。

去年第3名，社會仍記憶猶新，台鐵普悠瑪翻覆釀18死重大事故。消基會認為，行政院調查報告有避重就輕之嫌，台鐵在行政處理上也有不可抹滅的責任，涉及重大過失，至今尚未提出最大誠意善後，合理賠償。

前10名 醫藥新聞占3件

第4名至第10名依序為中油95無鉛汽油出包、流感疫苗接連出包、雄獅旅行社36萬筆個資外洩、花蓮慈濟誤將尿液當作生理食鹽水注射、國內液蛋驗出沙門氏菌、新竹馬偕錯打新生兒疫苗、上千APP監聽用戶等。

消基會董事長雷立芬表示，主管機關應記取經驗，速辦、速結，例如衛生紙之亂、499之亂，應立即介入，遏止業者不肖行為；另外，去年前10名中，醫藥新聞占3件，凸顯醫護人員不足或過勞問題，政府應正視。

雷立芬也說，觀察近年消費爭議型態，資通訊相關事件逐漸增加，顯示科技日新月異，未來相關爭議只會更多、不會更少，且將衍生更多新型態的爭議與風險，值得產、官、學界重視。她也呼籲國內業者，借鏡歷史事件，提升商品與服務品質，保障消費者權益。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/