高市逾期1年多奶精分裝販售 至少2513公斤流入早餐店

2019-01-10 12:09

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市衛生局會同檢調日前查獲不肖食品業者將逾期1年多的奶精混充到有效期驗的奶精，重新包裝販售，查出已銷售2513公斤奶精到早餐店、飲料店及KTV等，並要求下游業者立即下架回收。

高雄市衛生局表示，去年底接獲衛福部食藥署函轉民眾陳情，易洲公司疑將過期奶精與有效期內奶精混合後，重新包裝並延長效期後重新販售，衛生局立即前往稽查，惟業者未完整詳實說明且無法提供相關佐證資料。

衛生局說，為釐清該公司有疑慮產品，通報高雄地檢署偵辦，並於去年12月26、27日，會同檢調前往業者苓雅區辦公室及橋頭區倉庫稽查。

衛生局說，當場在倉庫內查獲已逾期榮達奶精（NON DAIRY CREAMER SPD20）原料（有效期限106年7月27日） 製成「AAA奶精」且擅自延長有效日期。

另查獲使用同批榮達奶精即期品在製程未實質轉型下混攪其他奶精，繼續製造「荷蘭奶精」、「玫瑰奶精」等項產品並於106年8月11日至107年3月31日陸續於市面販售，其中AAA奶精共銷售763公斤、荷蘭奶精銷售912公斤、玫瑰奶精838公斤，共計銷售總量為2513公斤。

衛生局追查下游早餐店、飲料店及KTV等，發現下游業者都已用完。衛生局強調，食品業者應遵守食安法規定，確保所使用之原料、半成品、成品均於保存期限內，違反者可處6萬元以上2億元以下罰鍰，違規產品並回收沒入銷毀。

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