台中爭取明年台灣燈會 行政院20日確定花落誰家

2019-01-10 12:19

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市繼2015後，希望2020能再辦台灣燈會，市長盧秀燕今（10）日出席行政院會時，除口頭表達爭取燈會主辦權，也將依交通部規定於1月17日前提出書面意向書。市府說，中央預計1月20日公佈2020燈會主辦城市。

市府說，行政院今日舉行第3634次會議，盧市長出席，內容包括國發會對於2019總體經濟政策規劃，研議各項公共建設、補助案、民間產業輔導措施及擴大觀光內需計畫，期望打造優質環境，活絡國內消費及投資。

此外，交通部觀光局也報告2019台灣燈會籌備狀況，屏東大鵬灣燈會主場將首次結合水域。同時，宣布2021燈會由新竹市主辦，並將於台中市、南投縣、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣等5縣市中評選出2020主辦城市，預計1月20日公佈。

盧秀燕表示，「院長說首長親自來開會就有好康，所以我現在立刻表達台中市政府要積極爭取2020燈會主辦權！」台中市願意主辦2020台灣燈會，將按照觀光局規定於1月17提出書面申請意向書，期盼中央促成。

市府表示，對於盧市長的意見，行政院長賴清德當場表示歡迎，並稱讚盧市長積極任事。

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