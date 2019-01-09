世新停招社發所引師生抗爭 教部將檢視是否合法

2019-01-09 18:31

〔記者林曉雲／台北報導〕世新大學校務會議日前決議自109學年度起停招社會發展所，引發社發所的師生抗爭，也獲得台大學生會等校外聲援。教育部代理部長姚立德今天表示，針對各大學系所增設調整，教育部有兩個原則予以檢視和要求，一是要依照教育部及學校自訂的法規辦理，二是要做好師生溝通，妥善安置停招系所的師生。

世新大學社發所師生發起連署，抗議校方停招程序不當。校長吳永乾今天表示，社發所招生情況不佳，由上而下調整系所並非首例，學校依法辦理，不會影響在學生的權益，而他也強調，世新大學在全國共113所私立大專校院之中，新生註冊率高達93.9％，名列非醫學院私立綜合性大學第一名，顯見辦學成績斐然。

教育部高教司長朱俊彰補充表示，大專院校要停招系所，教育部基本會尊重學校的自主規劃，但學校最後須呈報教育部做核定，必須依照教育部及學校自訂的法規辦理，且應做好師生溝通，妥善安置停招系所的師生。經查，依世新大學的自訂法規，有「由下而上」系所循序提出，但也有「由上而下」由學校組織委員會檢視系所辦學情形並做出調整。

朱俊彰表示，教育部會仔細檢視，社發所停招是否符合法規程序，另因停招涉及師生安置、課程安排等，學校必須先與師生做好溝通，並妥適安排後續適宜，這兩部分都是教育部核定的處理原則。

世新大學社發所所長黃德北代表全體教師發出聲明質疑，綜觀教育部函文與《世新大學增設調整院系所學位學程辦法》，停招影響師生權益甚大，在程序上應非常謹慎處理，須尊重系所教師與學生的意見，以及系所單位發動（申請）調整的權利，但校方在1月2日的校務會議上強行表決通過社發所停招，之前並沒有與師生溝通，也沒有尊重系所提出調整的申請權利，社發所師生在完全不知情的狀況下，被校方停招，校方隔天才回過頭來說要「溝通」，這不是在玩弄程序？他們要求校方撤回之前的停招決議，先回到「規劃階段」，才是校方與社發所兩造溝通的前提。

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