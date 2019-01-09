有迷路嗎？高鐵雲林站區路標指示牌不足 張麗善：增設35面

2019-01-09 20:40

〔記者廖淑玲／雲林報導〕高鐵雲林站2015年12月1日通車，載客數不斷成長，乘客頻反應區內指示牌不足常迷路，雲林縣長張麗善今天現勘，要求主管單位立即改善增設35面，並了解聯外道路改善系統工程進度督促儘速完工。

高鐵雲林車站通車啟用以來，因站區幅員廣大，許多路段都仍在開發中，全區路牌及指示牌不足，旅客在區內很容易迷路，交相抱怨。

張麗善今天率雲林縣府工務處長汪令堯、雲林縣警察局人員到高鐵雲林站勘察站區聯外動線指標，指示先期規劃作業增設35面指示標誌，在本月26日春節前設置完成，方便年關返鄉人潮，不要再讓民眾迷路。

雲林縣議員王鈺齊今天到場關心，她說，聯外道路應儘速通車，讓土庫、虎尾大屯地區民眾快速抵達高鐵；虎尾建國里長蘇成就也陳情舊西螺路的農路銜接158縣道的文科路應加速開通進度，降低車禍發生率。

汪令堯表示，高鐵南側道路改善工程，預定路線為高鐵站區虎興南路由舊西螺路銜接158縣道文科路，計畫拓寬至24公尺，進度已達74％，由於全案土地所有權人超過800人，產權複雜，歷經2年、4場次公聽會及5場協議價購會，縣府已完成用地取得及發價作業，其中有2筆土地地上物所有權尚未取得，若能順利取得，預計4月30日前可望完工。

其餘尚有4條高鐵聯外道路工程都在積極進行中，陸續將在今年6月、9月、11月及明年4月完工，屆時可大大提升用路人往返高鐵雲林車站的便利性。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/