有迷路嗎？高鐵雲林站區路標指示牌不足 張麗善：增設35面

〔記者廖淑玲／雲林報導〕高鐵雲林站2015年12月1日通車，載客數不斷成長，乘客頻反應區內指示牌不足常迷路，雲林縣長張麗善今天現勘，要求主管單位立即改善增設35面，並了解聯外道路改善系統工程進度督促儘速完工。
高鐵雲林車站通車啟用以來，因站區幅員廣大，許多路段都仍在開發中，全區路牌及指示牌不足，旅客在區內很容易迷路，交相抱怨。
張麗善今天率雲林縣府工務處長汪令堯、雲林縣警察局人員到高鐵雲林站勘察站區聯外動線指標，指示先期規劃作業增設35面指示標誌，在本月26日春節前設置完成，方便年關返鄉人潮，不要再讓民眾迷路。
雲林縣議員王鈺齊今天到場關心，她說，聯外道路應儘速通車，讓土庫、虎尾大屯地區民眾快速抵達高鐵；虎尾建國里長蘇成就也陳情舊西螺路的農路銜接158縣道的文科路應加速開通進度，降低車禍發生率。
汪令堯表示，高鐵南側道路改善工程，預定路線為高鐵站區虎興南路由舊西螺路銜接158縣道文科路，計畫拓寬至24公尺，進度已達74％，由於全案土地所有權人超過800人，產權複雜，歷經2年、4場次公聽會及5場協議價購會，縣府已完成用地取得及發價作業，其中有2筆土地地上物所有權尚未取得，若能順利取得，預計4月30日前可望完工。
其餘尚有4條高鐵聯外道路工程都在積極進行中，陸續將在今年6月、9月、11月及明年4月完工，屆時可大大提升用路人往返高鐵雲林車站的便利性。
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雲林縣長張麗善現勘聽取工程單位簡報。（記者廖淑玲攝）
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雲林縣長張麗善（左三）偕同雲林縣議員王鈺齊等人現勘高鐵雲林站區。（記者廖淑玲攝）
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雲林縣長張麗善現勘高鐵雲林站區並了解聯外道路改善系統工程進度督促儘速完工。（記者廖淑玲攝）
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