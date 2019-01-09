水利署最新水情評估 供水穩定過好年

2019-01-09 18:44

〔記者劉力仁／台北報導〕枯水期到來，經濟部水利署評估，依據中央氣象局預測未來一季降雨量正常機率較大，各地可維持穩定供水，一期稻作也依照各灌區期程供灌，目前各水庫蓄水率6至9成，整體水情正常穩定。

水利署今天下午召開記者會說明今年第一季水情，水利署長賴建信表示，去年上半年梅雨遲到，台南歷經10個月無明顯降雨下，去年6月曾文水庫蓄水率一度降至2%低點，透過各單位節水調度維持用水需求。

近3個月降雨量較少，但在節水調度管控水情下，石門、寶山、寶山第二、永和山、鯉魚潭、仁義潭、南化及曾文等水庫各水庫蓄水率6至9成，整體水情仍屬正常穩定。由於石門水庫每年需運轉超過4次、南化水庫枯水期供水負荷較大，另高屏溪川流量豐枯變動快速，均需加強監控。

賴建信表示，去年度已完成中庄調整池、湖山水庫、曾文水庫加高、鳳山溪再生水廠1期及金門海淡廠，加上自來水每日降漏10萬噸，相當於每日增加供水73萬噸。

今年（108年）預計再完成台南高雄水源聯合運用、借道福馬圳供應彰濱工業區及鳳山溪再生水廠2期等工程，再加上自來水每日降漏10萬噸，等於每日增加水源27萬噸。

未來還有石門水庫防淤隧道、鳥嘴潭人工湖、桃園新竹幹管、白河水庫更新、永康、安平及臨海再生水廠等工程持續推動，將可逐年增加供水能力及提升應變韌性，達成維持穩定供水目標。

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