基隆道路考評吊車尾衝到甲等 林右昌：一雪前恥

2019-01-09 12:15

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆道路養護管理暨人行環境無障礙考評，從吊車尾丙等翻身為甲等！營建署最近公布道路評比基隆市獲得獲得甲等、最佳進步獎，獎金1000萬元，市長林右昌說，終於一雪前恥，基隆的道路也沒有那麼差，會再接再勵改善交通與人行環境。

基隆市2016年營建署道路評比是丙等，被罵為爛路王，但市府認為基隆山坡地多，考評項目對基隆不公平，一度棄賽抗議，去年向院長賴清德反映，營建署修改部分評比項目，最新公布的道路評項結果，基隆市成績大幅提升。

工務處長張元良說，2018評比結果基隆市「道路養護」、「人行環境」、「交通工程」等3項成績大為提升，其中「人行環境」還獲縣市型分組前2名，總成績甲等，還有1000萬元獎金。

張元良說，近年市區每年都選擇1至2條推動示範道路，嚴格限制管線單位2年內不得申挖並配合孔蓋減少及改善路基工程，重新刨鋪，使路面煥然一新。截至目前，已完成仁一路、信一路及中正路等3條路段。

市府也成立「路平專案平台」、建置道路挖掘即時通報LINE平台、執行「管線挖掘抽查機制」，抽到假修復不平就重罰，並試辦道路加入石灰，提升道路品質。

市長林右昌說，終於為基隆洗刷冤屈，基隆道路沒有那麼差，還有很多地方會再加強。

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