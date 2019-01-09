第一屆國家產學大師獎 打造傳奇薄鹽醬油 屏科大謝寶全奪殊榮

2019-01-09 10:25

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部今天頒發第一屆國家產學大師獎，得主有3人分別是高雄科技大學機械與自動化工程系特聘教授林栢村、台灣科技大學機械工程系講座教授黃榮芳、屏東科技大學食品科學系教授謝寶全。其中，謝寶全打造屏科大傳奇薄鹽醬油，被譽為「醬油之父」，最新研發出洋蔥酥、蔬菜優酪乳和水果珍珠粉圓等健康食品，他今天語重心長呼籲，政府和全民要總動員嚴防豬瘟入侵我國，這是非常嚴重的事情。

謝寶全是屏東科技大學前身屏東農專校友，更自屏農至屏科大在校服務40年，素有「醬油之父」美譽，把屏科大學府醬油改造為薄鹽醬油，且以1千萬元成功技術移轉，促成屏大生物科技公司成立，透過緊密的產學合作，為學生創造就業機會，目前該公司包括廠長在內有3分之2員工畢業自屏科大。

謝寶全亦是台灣微生物發酵研究先驅，並為國人食用健康守護者，曾催生出無數明星產品，包括被聯合國譽為生產過程最人道的麝香貓咖啡、納豆面膜、梅精、木瓜酵素潔顏粉等等，他表示，為解決產銷失衡對農民造成的傷害，近兩年積極投入洋蔥醬油和水果珍珠粉圓的技轉，洋蔥醬油可消化數十噸洋蔥，而看準珍珠奶茶一年創造300億元營收商機，採用香蕉、火龍果、芭樂和鳳梨等食材製成水果珍珠粉圓，已成功吸引台澳紐星馬與杜拜等40多家廠商洽談合作。謝寶全表示，農業領域很難和工程、電機相競爭，教育部設立國家產學大師獎是對努力從事技職教育研發學者的高度肯定和鼓勵。

林栢村教授是高雄科技大學工學院院長，在前身高雄第一科大時擔任創新育成中心、區域產學中心執行長，因曾在中華汽車服務，進入學界後致力於產學合作，透過沖壓模具精緻化和自動化、智能化的研究，對台灣自行車、機車到汽車產業，及高科技產業零組件有卓越貢獻，近來則配合國機國造，開設航太製造人才培育學程，為航太產業培養新血輪。

黃榮芳教授則被認為是以流體力學改善空氣品質的魔法師，投入流體力學研究30年，不只找出減少水流對橋墩衝擊的設計，更用他的研究發明，優化數百家工廠內的空氣品質，也開啟居家廚房排煙新的可能性，而致力於「把科學應用於生活」，迄今仍對科研上各種突破興奮不已，未來將幫助更多學生一同投入應用科學領域。

副總統陳建仁致詞時表示，有愈來愈多的人競爭國家講座、學術獎和產學大師獎，代表我國的教學研究和人才培育愈做愈好，當時任中研院副院長時，立委許智傑即曾催生國家產學大師，讓教育部和評審團傷透腦筋選出的首屆國家產學大師得主是實至名歸。

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