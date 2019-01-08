台中空污暴露報告竟有密件！環團十問盧秀燕 要求公開內容

2019-01-08 22:41

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市政府去年12月初公布后里、西屯、大雅區及港區居民空氣污染物暴露評估報告，多個環保團體今天在市府抗議市府部分隱匿不公開、附件要書面申請、也未開說明會，向市長盧秀燕提出十問，要求依法公開，並提出具體空污整治計劃。環保局回應，會儘速與相關單位協調公開，同時儘快開說明會，解說空污報告內容。

主婦聯盟台中分會、原鄉文化協會、大肚山改善空污聯盟、台灣生態學會等環保團體，今天針對空污暴露評估報告書提出十問，要求公開完整報告。主婦聯盟台中分會執委許心欣指出，報告書中有關中火、中龍和中科的內容，市府為何以廠商未授權公開而隱匿？報告書附件為何要書面申請？報告書內容專業繁雜，何時要開說明會？以29個行政區的健康指標地圖何時公開？

許心欣說，新市長盧秀燕以打空污勝選上任，應展現比前市長林佳龍提出更有效的治理空污良方；原鄉文化協會總幹事江慶洲也說，政府花1.5億3階段調查環境報告，應完整公開。

環局允諾 儘速召開說明會解說

環保局長陳宏益到現場回覆環團訴求，他說，市府改善空污的決定，與環團、市民是站在一起，對部分未公開內容，是中火、中龍和中科自行做的風險調查，提供市府參考，必須取得授權才能公開，會積極協調公開，或與法治單位討論，是否能主動公佈。

陳宏益說，環保局官網的附件內容有限制，而這份報告的附件內容過大，才會要求書面申請；至於健康指標地圖，所有權由計畫主持人廖勇伯所有，但環保局承諾會儘速召開說明會，解說空污報告內容，未來也會與環團討論，針對移動污染源的高污染車輛，提供輔導和誘因改善；固定污染源則會加嚴標準，以生煤自治條例落實。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/