宜縣「讀書、吃飯免錢」粗估要5億 藍綠議員反對勻支預算

2019-01-08 19:11

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙「讀書免錢、吃飯免錢」政策，縣府估計每年共需約5億元經費。國民黨籍議員陳鴻禧說，如果政策財源能夠不勻支府內其他公務預算，而是爭取到企業捐款，他才會支持；民進黨議員陳俊宇也說，經費來源只要不是勻支其他公務預算，影響縣內建設，他會支持。縣府則回應，預算還在檢討，經費來源不一定是公務預算。

陳鴻禧說，只要財源來自企業贊助，而非公務預算，他支持補助營養午餐以及學雜費、書籍費，如果非要勻支其他公務預算來籌措財源，他認為需要制定排富條款，因為公家機關補助，補助不該齊頭式平等，如果沒有排富條款，他會反對到底。

陳俊宇也說，只要縣府能找到合理合法的財源，不排擠到原本的公務預算 ，他支持辦理補助營養午餐及學雜費、書籍費，縣府可以透過企業募款，或者從府內公共造產籌措財源，但如果是要勻支府內其他公務預算，他一定反對。

縣府秘書長林茂盛坦言，縣長近期政策聽取各局處業務簡報，檢討府內各項業務預算，訂出「不增加負債、該做的業務不能減」的大原則，檢討完相關業務預算後，認為部分業務可以緩一緩，就會暫停推動，透過勻支方式，為「讀書免錢、吃飯免錢」政策籌措財源。

林茂盛說，但現階段預算都還在檢討中，是否要勻支其他公務預算仍非定案，如果真的有勻支其他公務預算的需求，會盡力與議員們溝通，爭取認同。

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