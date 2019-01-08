林姿妙「讀書免錢」政策不辦了？ 縣府：絕不跳票

2019-01-08 18:55

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙選前主打「吃飯免錢、讀書免錢」政策，要補助全縣國中小學生營養午餐及學雜費、書籍費，但根據縣府評估，光是補助營養午餐，每年就要編約3億元經費，外界揣測，補助學雜費與書籍費財源難尋，政策恐怕會跳票；縣府祕書長林茂盛回應，沒有跳票問題，只是推動時程以補助營養午餐為優先。

縣府：補助營養午餐 優先上路

宜蘭縣共有100所公立國中小，林姿妙的「吃飯免錢、讀書免錢」政策，要補助縣內公立國中小學生營養午餐及學雜費、書籍費經費，光是免費營養午餐，若一個學童補助一餐40元，縣府粗估每年需要花費約3億元經費，再加上書籍費與學雜費，粗估每年需要5億元。

縣府教育處指出，現階段僅在研擬如何推動補助全縣國中小學童營養午餐的政策，至於補助免學雜費及書籍費，學雜費部分，行政院全額編列預算補助，國中小學童家長本來就不用負擔學雜費，沒有補助問題，至於書籍費屬於代收代辦費用，各校所使用的書籍不同，收取的費用就不同，尚未接獲訊息是否補助。

外界揣測，光是補助營養午餐，就很難找到財源，「讀書免錢」政策的財源將更難尋覓，加上林姿妙在選舉後期已很少再提「讀書免錢」，就連競選看板也只掛「免費營養午餐」，不免讓人聯想，「讀書免錢」政策恐怕要跳票不辦了！

「讀書免錢一定會兌現！」林茂盛指出，現階段只是先以「補助營養午餐」政策為優先，縣長也陸續聽取各局處業務簡報，檢討府內各項業務，再來決定如何籌集財源，光這些工作，就需要不少困難需要克服，補助學雜費及書籍費的部分，只能緩一緩，待補助營養午餐順利上路後，再來研議推動。

林茂盛說，至於政策上路的時間點，還不能確定，縣府希望是在今年暑假過後，也就是下個學年度，現階段只能確定，補助營養午餐會比補助學雜費、書籍費優先上路，而且能肯定的是，絕不會有跳票的問題。

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