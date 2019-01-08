用Uber丟包受虐波斯貓 北市動保處︰可處2年以下有期徒刑

2019-01-08 14:49

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市動保處於去年發現民眾用Uber棄養受傷幼貓案，3隻年幼波斯貓雙眼皆嚴重感染，其中2隻幼貓甚至眼球脫出眼眶，經蒐證終查獲棄養及虐待貓咪事證，該案移送地檢署偵辦。動保處表示，該人違反「動物保護法」故意傷害及棄養2項罪名，傷害罪可處2年以下有期徒刑、20萬以上200萬元以下罰金；棄養則是可罰3萬以上15萬元以下。3隻貓咪已在照顧下慢慢恢復健康，並已順利為找到溫暖的家。

動保處表示，根據司機表示，叫車民眾僅說希望動保處協助收容其於路邊拾獲的流浪貓，由於3隻皆為品種幼貓，動物之家人員第一時間即判斷應非一般流浪動物案件，除立即將貓咪交由獸醫師診察外，並立即通報動物保護檢查員介入調查。動保處第一時間以正式公文書函請Uber總公司提供違法民眾個人資訊外，同時沿街調閱警用及民間監視錄影器，終於掌握行為人雙手抱持紙箱步出住家電梯、將紙箱交給Uber司機影像。

動保處表示，行為人到案說明時辯稱貓隻是在叫車當日早上拾獲，但警方及動保員至行為人住處訪查時，發現多隻同品種成貓，部分貓隻亦有眼部感染問題，研判應為家貓，且3隻幼貓眼部感染之病程發展應已有一定時間，但飼主卻任由雙眼感染持續發生，不給予醫療照顧以致眼球脫垂，已觸犯「動保法」規定，且又請Uber司機載運傷貓至動物之家遺棄，動保處認定該行為人惡性重大，遂將本案移請台北市警察局松山分局共同調查。

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