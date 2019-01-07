妙天兒裝修房產「隔11間套房」 樓下住戶天花板狂漏水...

2019-01-07 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕北市迪化街附近一棟大樓的80坪房產，被屋主隔成11個獨立套房，造成樓下住戶天花板漏水，進而形成嚴重壁癌，讓樓下住戶們不堪其擾，受害住戶一狀告上法院後，發現屋主的父親竟然是「妙天禪師」。

根據《鏡週刊》報導，此房產位於台北市安西街金玉寶大樓內，登記在「妙天禪師」兒子黃國倫名下，該房產2戶打通共有80坪，被隔成11個獨立套房，疑似提供信眾所使用。樓下住戶郭先生指出，該層住宅違法隔成套房，也沒有提出任何裝修申請紀錄，加上屋主沒有考慮大樓屋況就動工，衍生的漏水問題，對樓下住戶宛如惡夢一場。

郭先生提到，過去曾按門鈴往上查看，發現這些套房內的住戶都是佛門信眾，打聽屋主身分時，這些住戶卻都三緘其口。後來郭先生向北市建管處檢舉樓上屋主違規使用，事後才發現屋主根本沒有申請就自行施工，只好尋求司法徒徑解決。而郭先生的住家因漏水衍生壁癌，天花板鋼筋生鏽外露，浴室也因壁癌造成油漆脫落，因為屋況太差，去年被迫搬離。

針對此案，北市建管處副總工程司洪德豪指出，2011年起，北市針對增設2套衛浴設施以上的室內裝修案，需取得同棟直下層屋主的同意書，建管處才會核發施工許可證，若違規施工，可依〈建築法〉開罰6萬元，若可確認是2011年後未取得許可證即裝修，即可認定為違建。另外，此案也涉及公共安全問題，洪德豪表示，只要隔成6間以上的隔間，即屬「H1」類組的寄宿舍，此案隔成11間套房，需使用符合更嚴格標準的防火建材才能通過審查，否則可依〈建築法〉第九十五條開罰。

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