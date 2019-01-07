台灣「粗魯小姐」比賽 全部是直男美妝上陣

2019-01-07 09:32

〔即時新聞／綜合報導〕2018年12月30日，台南舉辦一場另類「粗魯小姐」（Miss Brusko）選美比賽，這些與賽者都長得特別的「粗壯」，在台灣台南科技園區工廠工作的菲律賓人傑爾姆巴·貝爾（Jerome babael）從11名同台競選的佳麗中，脫穎而出，奪得后冠。

《BBC中文網》報導，一卸下臉上的濃妝、拔掉紅色耳環和金色假髮，脫下身上鑲有亮片的的低胸紅色洋裝之後，傑爾姆巴·貝爾活脫脫變身成身材魁梧的大男人，而這些跟他同台競美的「佳麗」們，也全部是直男；別誤會，這一場選美比賽，並不是同志選美，而是一場在台灣菲律賓移工們自娛及募款助同胞的活動。

據報導，這場另類選美，是由在台南經營菲律賓商店的老闆娘伊扎貝爾（Yzabelle Huang）一手策劃，參賽者全部是附近工廠工作的男員工，當天晚上，近200名外籍勞工到場觀賽，擠爆會場，很多人只能在會場外遙望。

在場唯一的台灣人黃微容表示，整個選美比賽過程跟國際間大型選美賽一樣，從開場舞丶演講丶才藝丶晚宴裝等進行評比，還有機智問答，要能拿下后冠，則必須是機智問答拿下高分才可以。

主辦人伊扎貝爾說，她主要是想辦一場「真實」的選美比賽，為在台灣辛苦工作的菲律賓移工找些娛樂及做些公益，所以，觀眾可以自由購票進場，這些錢是給佳麗的獎金，剩下的會捐給菲律賓流露街頭的孩子和孤兒院；沒買票也能進場及參加，到現場吃點免費提供的食物和飲料，這一場選美比賽共募集11萬披索（約6.4萬新台幣），得到冠軍的佳麗獲得新台幣1萬元獎金。

伊扎貝爾說，這是第二屆「粗魯小姐」（Miss Brusko）選美比賽，她前年已經舉辦過一次；而這次的攝影師，則是另位在工廠工作的菲律賓勞工歐提（Resty Ortiz），他曾助拍多次的婚紗攝影，首次受邀拍選美現場，感到十分興奮，因此他在拍攝前就花很多時間研究如何拍攝選美比賽。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/