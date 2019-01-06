竹縣蔡屋暨蔡蔭棠故居與竹東甘屋渤海堂 列縣定古蹟

2019-01-06 23:10

［記者廖雪茹／新竹報導］新埔蔡屋暨蔡蔭棠故居與竹東甘屋渤海堂兩處私人住宅，雙雙獲新竹縣政府公告指定為縣定古蹟。其中，蔡蔭棠為台灣重要前輩畫家，但故居現況殘破、極待修復，縣府後續將努力爭取保護及修復；甘屋渤海堂則曾列為竹東四大民宅之一。

縣府文化局表示，蔡屋與蔡蔭棠故居因隱身在新埔鎮和平街92巷內，少為人知。但蔡氏宗族對新埔地方公共事務有重要貢獻，而蔡蔭棠更是台灣重要前輩畫家，台灣美術全集、國立台灣美術館「蔡蔭棠百年特展」等都有出版他的作品。

古蹟本體包括濟陽堂左橫屋、洋房與門屋，毗連的蔡氏家廟因改建過，所以沒納入。左橫屋雖僅餘3分之2，但其泥塑、彩繪、門窗石雕精美，深具藝術價值；而和洋風建築細膩而優美，為磚造部分RC仿石建築，洋式外觀、和式內部座敷的組合罕見，門窗雨庇仿唐破風，也是少見的樣式。新埔蔡屋展現出不同時期、不同風格的營造技術流派特色。

文化局表示，蔡蔭棠1909年出生於新埔望族之家，自幼對繪畫深感興趣，後因雙親期望，負笈日本京都帝國大學攻讀經濟系，但不減他終身對於繪畫的熱誠，70多年來不斷地學習，汲取西洋藝術創作的觀念，透過交流、辦展、出版畫冊等，逐步建立自己的創作核心理念。

由於蔡氏後代移居美國等地，蔡屋久無人居住，現況殘破極待修復，縣府後續將設法爭取先保護後修復。

文化局表示，另位於竹東員崠的甘屋渤海堂，建造於1916年，現仍由甘家後代居住。後代中，甘承宗是首任新竹縣橫山鄉長，他的女兒甘玉燕為知名才女，叔父甘惠南則為清光緒年間監生。

甘屋為漢式合院傳統建築，混合和風洋式建築外觀風格，堂屋為兩層樓，橫屋有西式弧形拱廊，女兒牆施以草葉泥塑，木作十分講究，彩繪更是名匠邱鎮邦的作品；因形式特殊且極具藝術價值，被列為竹東四大民宅之一。

兩案在去年9月底，分別經竹縣古蹟歷史建築審議委員會審議通過，同年11月間完成公告程序。

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