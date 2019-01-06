澎湖「白金」土魠魚又豐收 漁民歡喜過好年

2019-01-06 13:34

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕列入澎湖三金之一的「白金」土魠魚，今日再度豐收，同時南北海都傳出捷報，但因農曆年關將屆，市場需求量大，價格僅小幅下跌，預計越接近農曆春節，價格只會繼續上揚不會下跌，明日一早還可試試機會。

土魠魚學名康氏馬加鰆，每年農曆春節前後洄游至澎湖海域，歷經洋流洗禮，追逐魚群覓食而來，此時油脂最為肥美，成為澎湖漁民口中的「白金」，與「黑金」紫菜、「綠金」海菜，並稱為澎湖3金，由於土魠逐年捕獲量減少，價格也水漲船高。

近日來天候短暫轉好，土魠漁船紛紛出海作業，南方四島傳出多艘漁船聚集捕撈；前一日就傳出北海鳥嶼漁船捕獲千餘條，白沙赤崁漁船也分別有400、100多條佳績，東嶼坪也傳出海釣船釣到29公斤大物，捷報頻傳，因此今日就有大批民眾趕往澎湖魚市場，準備搶購土魠魚過年，果然今日到貨量充足。

雖然今日土魠豐收，但價格僅微幅下降，5公斤每公斤約450元、7公斤每公斤550-580元、8公斤每公斤680元，7公斤土魠魚前幾天喊到每公斤800元，但土魠魚有南北海之分，通常北海較南海貴，根據老饕表示北海土魠較軟、南海較硬，同時價格還會依多日冰、新鮮程度及是否為中國魚不定。

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