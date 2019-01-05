何時禁廚餘養豬？ 農委會：一有疫情馬上禁

2019-01-05 19:54

〔記者吳亮儀／台北報導〕非洲豬瘟疫情全台關心，許多養豬戶擔心若仍使用廚餘養豬，恐染上豬瘟；農委會今天臨時召開記者會說明，暫時還不會全面禁止，但萬一發生疫情，會「立即」禁止以廚餘養豬。

農委會主任秘書張致盛說，全面禁用廚餘養豬政策目前仍在研議階段，各界都認同這是重要傳染途徑，但目前仍採逐步補助農民轉型，以飼料取代廚餘。

農委會畜牧處副處長王忠恕指出，用廚餘養豬是台灣長期以來都有的飼養方式，一年可解決掉數十萬噸廚餘，但他強調，廚餘並非唯一傳染途徑，目前農委會採「禁用廚餘養豬為終極目標」，但仍需跨部會協調。

環保署人員也出席記者會，環保署督察總隊副隊長林左祥說，如果全面禁止用廚餘養豬，廚餘量大的小吃店、餐廳或旅館等要自行負擔清運費用，目前每公噸約2000元到3000元，以餐廳每天有200公斤廚餘為例，每月就要增加約1萬2000元額外負擔，這也都得和業者們說清楚。

許多養豬業者串聯，在農委會召開記者會同時，於農委會臉書官方粉絲團的直播底下留言，要求全面禁止廚餘養豬。張致盛說，下週會再邀專家學者及縣市政府就如何強化整體防疫措施研討，並依會議結論採行可行性的必要措施。

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