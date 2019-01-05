南投蘭花市集登場 遊客打卡送小豬提燈

2019-01-05 17:44

〔記者謝介裕／南投報導〕農曆春節在即，南投縣政府透過「蘭鄉報歲‧櫻紅迎春」活動，宣布一年一度的蘭花市集在文武廟正式開幕，與往年相較，內容更加多元，除了爭奇鬥艷的名蘭展示區以外，還有小豬提燈讓遊客打卡領取，展售時間即日起持續至元宵節，進而帶動地方觀光產業，為花農帶來更好的收益。

「蘭鄉報歲‧櫻紅迎春」活動係南投縣政府、魚池鄉公所、日月潭文武廟共同舉辦的，今日在電音三太子、社區媽媽們舞蹈表演下，熱鬧揭開序幕，各式各樣的蘭花爭奇鬥艷，使得會場洋溢年節氣氛。

南投縣長林明溱、魚池鄉長劉啟帆說，迎接豬年到來，此次花市特別以「諸事大吉、五福臨門」為主題，花燈上佈置5隻豐滿圓潤的小豬，以蘭花、錢幣、祥雲點綴，代表蘭花與小豬為魚池鄉招福招財。

尤其，蘭花是農曆春年應景花卉，魚池鄉的溼度與溫度相當合適栽種蘭花，且以虎頭蘭及國蘭為主，種植面積約15公頃，產量佔全國90％，年產值約5000萬元，品種及栽種技術傲視全國，歡迎遊客在蘭花市集展售期間，前來賞花、購花，並品嚐、選購同是魚池3寶的紅茶及香菇特產，讓自家的年節氛圍更添春意盎然。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/