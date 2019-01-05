台大校友堵「管」上任！揚言抗爭不停

2019-01-05 11:50

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學預計8日舉辦新任校長交接，將由管中閔上任，但今上午有不滿該案的資深校友齊聚台大校園傅鐘下，痛批政府放水，無視台大校長遴選重大瑕疵，管不適合為校長，罵：「部長跑了、管爺來了」，高聲將抗爭不停，對該案將重提訴訟，批管的就任無效。

今上午10點由台大資深校友，不少是過去校隊成員、及畜牧系師生等，發起抗議訴求，如黃新田、張邦彥、林茂雄、吳文讚、鄭美津等，不少年逾7旬的校友紛紛回到母校傅鐘下，控訴台大校長遴選爭議下，如今將聘管中閔上任，對此表達沉重的憤怒與公開訴求。

該抗議發起人、台大校友黃新田稱，台大是全國最高學府，校長人品不能有瑕疵，但管中閔不誠實又傲慢，無法接受其上任；也批教育部暗渡陳倉讓管上任，自己除了是台大畢業校友，也是台大學生家長，但因8日管將上任，時間緊迫才挺身召集抗議。

台大校友、律師林憲同表示，這屆台大校長遴選委員會有重大瑕疵，然而前教育部長葉俊榮卻不理去年5月、8月教育部不核准聘管的公文，在去年底「勉」予同意聘管，已構成瀆職圖利，更直批葉會聘管的背後就是前校長陳維昭操盤，罵陳「可惡」，竟找王金平去跟總統蔡英文談，使台大案淪政治考量，沒有憲政與法理。

林憲同痛批：「我們很憤怒！」除了葉俊榮放水，陳維昭操盤，是第一跟第二戰犯外，而管中閔更是戰犯，管只是陳的魁儡，再提台大遴選委員有財團代表，管則未揭露台灣大哥大公司獨立董事身分，認為國家有權責監督，要求台大重啟遴選，並不違背大學自主及學術自由。

台大校友張邦彥也批，管中閔面對爭議都如穿山甲般「裝死」，認為管不是真正愛台大，提到前校長楊泮池因論文案遭波及，雖後續學倫調查還清白，但為了避免影響台大才不續任，呼籲管中閔思考，不要破壞台大名聲。

台大校友、前立委周倪安也批，自己畢業自畜牧系，系所較傳統，但今天有學長姐及教授挺身，代表事態嚴重，台大遴選瑕疵，但葉卻火速聘管並馬上走人，等於政府放任台大為所欲為，而台大一年拿國家190億元、台大醫院年收300億元等，台大是台灣人的資產，台大校長一事重要，而程序正義比選舉更重要，直批讓管上任，不可原諒。

最後台大資深校友們在校內傅鐘廣場下，高聲抗議：「重提訴訟、就任無效」，拉起紅布條要教育部、台大等下週停止辦理校長交接典禮，敲響傅鐘要敲醒台大魂，更直言即使未來管上任，司法訴訟等仍在進行中，將抗爭不斷，如下週預計發出訴狀，呼籲台大學生參與連署，再向法院提請停止台大校長交接。

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