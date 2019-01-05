機場被爆檢疫犬漏洞 他返台驚：一隻都沒看到

2019-01-05 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國非洲豬瘟疫情不斷蔓延，在金門已發現感染非洲豬瘟的死豬，台灣本島高度警戒，但被爆出檢疫犬數量缺乏，恐形成防疫漏洞讓人擔心。

據《蘋果》報導，12月21日時，台灣一名張姓網友從中國西安回台，到了高雄小港機場，卻沒看到檢疫犬在值勤，他上網透露，連已淪陷的中國西安，在行李轉盤處防疫犬都有2隻起跳，對於台灣的檢疫漏洞感到非常吃驚。

農委會動植物防疫檢疫局高雄分局主任林岱成表示，他們負責的區域廣泛，包括台東、台南、金門等機場以及小三通碼頭，加上領犬員，目前金門有3組檢疫犬組、台南沒有配置得靠高雄支援，台東、高雄港業務量較大時，也需要支援檢疫犬組，檢疫犬組相當吃緊，的確無法隨時都有檢疫犬組把關，只能加強海關人員的查驗來補足。

一名金門水頭檢疫站的技正透露，檢疫犬每次工作約30分鐘，就要休息至少半小時，且一天的工作時間要限制在4小時以內，連續工作也不能超過5天，目前水頭碼頭的檢疫犬只有3隻，「一定會遇到檢疫空窗期」，這時就只能靠著海關依照X光機判讀。

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