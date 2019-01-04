揪團雪中送炭！4年小額募千萬 幫助278個弱勢家庭

2019-01-04 23:11

〔記者劉曉欣／彰化報導〕愛的力量有多大？彰化縣十方功德行善團成立4年來，透過3000名團員的小額捐款，共幫助278個弱勢家庭走過人生最艱難的時刻！

發起人陳永聰說，他當初想法很簡單，只是為了集合眾人之力來幫助需要幫助的人，主要以喪葬費用為主，因此，透過各地村里長的牽線，確定有需要幫忙的急難，他會透過親朋好友一起來做善事。

陳永聰說，他不預先募集款項來存錢，而是每當有個案需要募款時，才開始小額招募。他透過LINE群組來號召，會先設定募款金額，幾乎都是在10分鐘內就達標，還有個案只花了2分鐘就達標。

為何募款能如此神速？陳永聰說，他的團員大多是來自各行各業，完全沒有大企業主，都是靠著善心大眾100元、200元的累積來達標，許多人是一人做愛心，也幫家人親友一起做，而他在募款金額達標後，就會先親自把善款送到關懷戶的手上，解決無錢可辦喪葬的燃眉之急。

因為自己先墊錢，再請團員匯款，結果讓他的帳戶被懷疑是洗錢或是詐騙集團，還因此被凍結，最後只好成立社團，再繼續愛心行善，但社團沒有人事費用，沒有辦公費用，全由陳永聰與家人、員工來當志工，讓所募到的每一分錢，都用在弱勢家庭。

陳永聰說，曾經遇過有村長聯絡他，說有個來自外地的獨居長者在租屋處過世，當地根本沒有人認識這名長者，當他把善款送到時，殯葬業者才接手處理後續工作，後來員警聯絡到往生長者的女兒，才發現女兒也無力負擔喪葬費用，就是靠著眾人發心的善款，讓長者走完人世間的最後一段路。

最令人感動的是，陳永聰說，曾經接受幫助的人，也成為行善的團員，雖然生活也仍然是清貧，但還是省吃儉用存下100元，來幫助別人，讓手心向下變成手心向上。

陳永聰說，他經營汽車買賣與維修廠，商場上閱人無數，但發起行善團走入急難救助家庭，才真正看盡台灣社會的底層人生，原來富裕台灣，還有許多邊緣無助的人。

而他寫春聯與心經義賣，義賣款項也繼續做愛心，最令人動容的是，每當有急難救助要募款時，台灣人的愛心就會源源不絕湧入，見證台灣最美的風景！

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