431名學術主管不符資格 私立大學佔比逾9成

2019-01-04 19:47

〔記者林曉雲／台北報導〕依大學法規定，大專校院院長級須具教授資格，系主任、所長及學程主任須具副教授以上資格，但全國私校工會今晚表示，根據教育部公布各大專院校「學術主管不符合聘任資格統計表」，107學年度公私立大學，有80所學校共431名學術主管不符法定資格。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，公立大學違法情形不嚴重，總共有5所學校、共7個系所的主管不符資格，以國立台南藝術大學及國立台北教育大學各2人最多，其他如國立高雄餐旅大學、國立台灣戲曲學院及國立台東大學各1人違法。

尤榮輝表示，違規情形比較嚴重的是私立大學，總共有75所學校共424人違法，其中技專院校有306人、一般大學有114人、宗教研修學院有4人。在私立大學前10名中，以樹德科技大學最為嚴重，33個學術單位中18個系所違法聘任主管，其次依序是台北城市科技大學（16人）、明道大學（15人）、銘傳大學（14人）、大葉大學（13人）、台南應用科技大學（13人）、稻江管理學院（12人）、文藻外語大學（12人）、玄奘大學（12人），以及醒吾科技大學（12人）。

尤榮輝表示，許多私立大學不依法聘任合格學術主管，分析可能原因是：一、教育部廢除大學系所評鑑，部份學校心存僥倖心理；二、教育部監督不足，學校便宜行事；三、助理教授因有升等和教師評鑑壓力，比較能配合學校政策。

全國私校工會認為，大學學術主管對院、系所之運作與發展影響至鉅，因此大學法第13條對學術主管資格才會明文要求，其立法目的亦為確保高教品質與系所正常發展，如果大學連最基本的法定要求都達不到，如何能確保教學品質與學生受教權？大學本身不依法行政、不遵守法律，又如何能作為學生表率？

尤榮輝強調，為學生聘任合格的院長和系主任是大學的基本能力與責任，且少子化下各大學師資已過剩，聘請合格學術主管並非難事。私校工會呼籲教育部應持續嚴格監督各校，不容大學再發生違法聘任學術主管而犧牲高教品質的情形。

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