東縣府成立非洲豬瘟應變中心 下週一討論廚餘養豬

2019-01-04 15:05

［記者黃明堂／台東報導］金門漂流死豬確定感染非洲豬瘟，行政院院長賴清德今點名全台8縣市尚未成立應變中心，台東縣名列其中；台東縣農業處表示，今天上午已經召開緊急應變會議，成立加強三級應變中心，並預定下週一針對廚餘養豬討論對策。

台東縣農業處副處長許家豪表示，今天上午應變會議由副縣長張志明主持，即日起開設三級應變中心，有安排值班人員受理疫情通報。

許家豪說，台東縣約有8萬頭豬，大型養豬場部分，只有一戶使用廚餘養豬，而且擁有完善的烹煮設備，歷次檢驗都合格，如果禁用廚餘養豬，將直接衝擊全縣廚餘去路。

他說，在大型養豬場之外，台東有很多零星、不須取得畜牧登記證的小型養豬戶，這部分很多使用廚餘，且無熟煮設備，應優先停止使用廚餘，或者離牧。

許家豪表示，縣府將輔導廚餘養豬業者，轉用飼料或參加退場補助方案，以有效降低發生風險，下週一將邀集相關單位開會，也會請各鄉鎮市公所確實調查小型養豬戶的位置及數量。

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