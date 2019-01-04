被點名尚無非洲豬瘟災害應變中心 高市府下午5點開設

2019-01-04 14:03

〔記者葛祐豪／高雄報導〕非洲豬瘟危機攀升，截至今天中午，中央點名8縣市尚未開設非洲豬瘟災害應變中心，遭點名的高雄市政府表示，將於今天下午5點由副市長李四川，召集相關權責單位開設市府非洲豬瘟災害應變中心，並依據中央指示，於本月進行非洲豬瘟防疫演習。

高雄市政府指出，已於日前召開跨局處防疫會議，並設4道防線防疫，由農業局輔導肉品市場及養豬場加強門禁管制及消毒工作；衛生局查緝市售違法中國豬肉製品；環保局列管廚餘養豬場，要求蒸煮後才能再利用；海洋局配合海巡署等單位，加強港口查緝非法走私肉品，並宣導廚餘勿上岸等規定。

高市府指出，高雄有520家養豬場及4處肉品市場，由於爆發非洲豬瘟的國家，多指向廚餘養豬是高風險及病毒傳播關鍵，環保局每天收受養豬廚餘約90至110噸，今年起將回收的養豬廚餘瀝水降低含水率後，再進行焚化的後續處理。

此外，高雄市列管36戶廚餘養豬場，連日來加強稽查，要求業者蒸煮後才能再利用，避免成為防疫漏洞。

高市府也配合中央，推動廚餘養豬戶轉型政策，針對土地合法使用的業者，提出退場補助，依豬舍面積等3個等級計算，提供最高50萬元獎勵金，加上相關拆除補助，最高可獲得617.5萬元；並鼓勵廚餘養豬業者改用飼料養豬，每頭飼養9個月，最高可補助2200元。

高市府今天也發放消毒水給520家養豬場，加強場區消毒，尤其飼料、運輸車輛等交通工具，防堵人員、機械性傳播。

高市府呼籲，民國86年口蹄疫風暴，造成畜牧產業近2000億的損失，非洲豬瘟為一種具有高傳染性及高死亡率的豬隻惡性傳染病，病原毒力更甚口蹄疫，唯有強化畜牧場自主性生物防疫措施、嚴格落實門禁管制，才能真正抵禦病原入侵。更重要的是，請一般民眾切勿自疫區夾帶生肉或肉製品入境。

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