全台鬧血荒！ 台大貼公告要醫護「血省著用」

全台鬧血荒，現在就連醫院也出現要醫護「血省著用」的通知。（圖擷取自 Jin-Chung Shih 臉書）

2019-01-04 14:18

〔即時新聞／綜合報導〕全台鬧血荒，目前各地的血庫安全存量不足，台灣血液基金會昨天公布血液安全庫存量，全國平均血液庫存僅剩4.7天，台北的平均血液庫存更只剩2.6天，是20年來首見！現在就連醫院也出現要醫護「血省著用」的通知。

綜合媒體報導，台大重症婦產科醫生施景中，昨日在臉書貼出一張台大張貼的「血庫缺O型RBC公告」，並表示，「血庫缺血，我第一次看到醫院貼這樣的公告，叫大家一起共體時艱，血品千萬要省著用，然後也鼓勵員工多去捐血（獻血）。因此請大家也多多幫忙。能夠幫忙捐血的，請挽袖相助。」

對此不少網友紛紛留言，「我們醫院內部也公告了，看來這波蠻嚴重的」、「有空也要捲起袖子一起來」、「明天馬上去捐」、「希望能在這血荒中盡棉薄之力」。

根據台灣血液基金會今日公布的最新血液庫存量，台北4種血型庫存都在4日以下，新竹A型及AB型、台中A型和高雄O型也都是急缺狀態，希望熱心民眾能挽起袖子，為這波血荒注入更多「熱血」。

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