搶票準備！台鐵春節東、西幹線車票 1/10、1/11開訂

台鐵春節將加開513列次 東、西幹線分別於1/10、1/11開訂。（資料照）

2019-01-04 11:21

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵今年春節疏運期為1月31日至2月11日，已敲定將加開513班列車、加掛1012輛次，台鐵局表示，東部幹線1月9日凌晨0點將開賣東部幹線（含宜蘭線、南迴線及跨線列車）車票；西部幹線則於1月10日凌晨0點開賣；1月11日凌晨0點開放實名制列車訂票。另外，台鐵局1月31日至2月11日將暫停發售親子車廂車票，以一般車廂方式售票。

將加開513列次、加掛1012輛次

台鐵東部幹線（含南迴線）春節疏運加開自強號167列、莒光號80列、復興號及區間車64列；西部幹線加開自強號38列、莒光號4列、復興號及區間車160列。台鐵局表示，為紓解國道5號壅塞情形並強化東線運能，2月2日至2月10日每日加開樹林－宜蘭－花蓮對號區間快車，並提供優惠票價，北－宜100元、北－花200元。

為分流春節尖峰時段旅客，除於今（108）年春節疏運期間節前（2月1日）及節後（2月9日），離峰時段推出7折紅眼列車外，另於節前（1月30、31日）及節後（2月11、12日）實施指定班次大專生69折優惠票價，讓提早放寒假的學生可提前返鄉，以紓解尖峰時段人潮。另外，2月1日、2日、9日及10日加開花東線8列次及南迴線2列次實名制班次，其中花東線8列次僅開放身分證U、V及107年12月1日以前設籍花東縣民網路訂票；南迴線2列次僅開放身分證V及107年12月1日以前設籍台東縣民網路訂票。除實名制列車以外，花蓮、台東縣政府各申請6列次返鄉及返工專車，由地方政府另行宣佈訂票訊息。

為嚇阻訂票黃牛，台鐵局已與鐵路警察局成立「淨網專案」，若發現訂票系統資料異常，會主動把資料移請鐵路警察局做進一步追查偵辦。提醒民眾依鐵路法65條，購買車票加價出售圖利，每張車票處車票價格5至30倍罰鍰；虛偽資料或不正指令輸入電腦購買車票、取得訂票或取票憑證者，可處5年以下有期徒刑或科或併科300萬元以下罰金。

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