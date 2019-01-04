1.5小時11起車禍汐止塞爆網友譙翻 侯友宜今前往「勘災」

2019-01-04 10:42

〔記者林嘉東／新北報導〕「侯市長救救汐止的交通？」東北季風造成汐止連日降雨不斷，新北市汐止區大同路昨天塞爆，短短10分鐘路程狂塞2小時，網友罵翻創下塞車紀錄，新北市長侯友宜今天一早9點就被網友拍到趕抵汐止「勘災」，有網友大讚，也有網友批評侯作秀。

汐止分局交通組長李萬居說明造成大塞車的原因，先是大同路一段、南陽街口發生公車拋錨，佔用了外側車道，接著不到10公尺處，又發生轎車閃避拋錨公車而遭後方大貨車追撞事故，2事故佔據二線車道。

由於該路口是大同路及新台五路匯流往台北市的必經路段，但2起事故已佔用了2個車道，僅有內側車道及外側機車勉強能夠通行，導致車流迅速回堵，是塞車的主要原因。

汐止分局統計，昨天上午7時30分至9時止，汐止地區一共發生11起交通事故，不只大同路、新台五路，就連康寧街、汐萬路、仁愛路、工建路車流也受阻，且又因連日下雨，導致以汽車代步上班民眾大量增加，車流量遠遠超過道路可負荷容量。

李萬居表示，事故發生後，警方投入大量警力疏導交通，但短時間內還是無法消化龐大車流量，一直至9時30分才紓解車流。

網友無不企盼政府能重視汐止塞車的嚴重問題，紛紛在「汐止集團」臉書PO文留言，「汐止人口越來越多，道路設計需要再改善」、「警察辛苦了，但身為居民我們也很無言，開了2個小時才離開汐止，這是新北市長跟立法委員要檢討的事情！」

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