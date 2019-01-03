162公頃！擴大土城都市計畫 城鄉局邀民眾座談

2019-01-03 17:28

〔記者邱書昱／新北報導〕配合土城看守所、新北地方法院及新北地方檢察署等機關搬遷所需，新北市政府辦理擴大土城都市計畫，於去年12月20日公開展覽30天，明天早上10點在土城區公所舉辦說明會。新北市城鄉發展局表示，都市計畫面積約162.04公頃，區段徵收面積約55.17公頃，司法園區約24.34公頃。

土城彈藥庫是1950年代國民政府來台作為庫藏軍火區域，限制當地開發和農耕，直到1998年開始陸續遷出。城鄉局表示，因為土城看守所等矯正與司法機關腹地不足，將原國防部管有的土城彈藥庫搬遷後提供用地，考量都市計畫及生態保育，將鄰近非都市土地一併納入。

擴大都市計畫面積約162.04公頃，其中劃設司法園區約24.34公頃，包含台北看守所15.38公頃、新北地方法院5.32公頃及新北地院檢察署3.65公頃；另劃設住宅區面積約8.45公頃、商業區約3.89公頃、公園用地約10.4公頃等。

不過，新北市議員林銘仁說，現在土城都市計畫面積相較於前台北縣長周錫瑋規劃的範圍縮小，導致矯正署被分配到山區，地勢陡坡、高低落差甚至達30公尺，造成房舍興建困難。

林銘仁也認為，彈藥庫內禁止建設許久，希望開發後土地價值能充分利用，但是對於農耕生活的人民而言環境清幽，因此雙方意見都需要參考，並站在整體發展角度思考。

新北市議員黃永昌表示，當時的民眾配合政府國防所需，不僅沒有辦法蓋房子，如今推動擴大土城都市計畫，應該提高容積獎勵；此外，計畫中的土城第二交流道也會行經該區域，但是公開展覽期間卻沒有被提及，相當可惜。

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