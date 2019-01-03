說不出半個台灣畫家 中市仁愛國小辦特展教孩子認識

2019-01-03 17:24

〔記者蘇孟娟／台中報導〕現代國小學童或許知道梵谷、畢卡索，卻多說不出半個台灣本土藝術家，台中市北屯區仁愛國小觀察到此現象，引進資源以畫展方式介紹台灣重要前輩畫家「台展三少年」畫作及故事，更結合舊時代用品展，讓學生在復古氛圍認識本土藝術家；有學童體驗後直呼，台灣的藝術家超厲害。

仁愛國小推廣藝術教育多年，考量不少學生對台灣本土的藝術認識有限，這學期特別申請廣達「游於藝」計畫，將「台展三少年」校園巡迴展引進學校辦理，介紹在1927年由日本政府舉辦的第一屆官辦的「台灣美術展覽會」中，以黑馬之姿入選的3位年輕的台灣藝術家陳進、林玉山、郭雪湖的創作故事及作品。

搭配畫展，校方結合音樂課、閱讀及語文課，讓學生認識舊時代的故事，學校教師群更動員找出家中珍藏的台灣40、50年代的物品，包括電話、電燈、吹風機等，讓展場有濃濃懷舊風。

因高年級的音樂課這學期正好介紹台灣民謠，展場內播放雨夜花及望春風等民謠，讓學生從視、聽覺認識本土藝術之美。

校方從計畫提供的3名前輩藝術家的複製畫介紹畫家藉「寫生」的方式，展現對家鄉的關懷，讓人從畫中就能感受到對台灣這塊土地的情感投射等，引導學生觀察藝術家創作的內涵與特色。

五年級學生陳奎宇與宋昕諭坦言，以前提到畫家，只知道梵谷、莫內及畢卡索等國外的藝術家，真的說不出台灣有那些知名的藝術家，透過特展及課程介紹，現在知道原來台灣的畫家一點都不遜色，而且畫作超棒。

還有學生說，比起國外的畫家創作的抽象畫，更喜歡台展三少年的畫作，可欣賞到很多台灣的景物，還有植物之美，感覺特別親切。

校長施瑤娟指出，已徵選校內20名學生擔任導覽小尖兵，讓各班安排時段前來參觀，盼讓更多學生藉特展能認識台灣的藝術成就及前輩畫家的創作之美。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/