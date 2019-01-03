新竹縣政府今天成立非洲豬瘟災害應變中心

2019-01-03 15:18

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣政府表示，縣內有不少用廚餘養豬的豬場，為因應非洲豬瘟的疫情防範，今天成立非洲豬瘟災害應變中心，暫以三級開設，並將於明天召開跨第一次的局處工作連繫會議，討論各項防疫整備工作及分工。

新竹縣府表示，非洲豬瘟是具有高傳染力、高致死率及高環境耐受力的豬隻惡性傳染病，已對中國大陸養豬產業造成極大衝擊，不論在中央或地方都必須嚴陣以待，落實各項防疫工作，將病毒阻絕於境外，本縣成立非洲豬瘟災害應變中心，將加強各局處之間的協調與分工，傾全力防堵非洲豬瘟疫情。

新竹縣家畜所所長彭正宇說，廚餘養豬是非洲豬瘟的重要傳播途徑，全縣306場養豬場中，只有82場以飼料飼養，其他的以廚餘飼養，從去年12月起配合環保局、農業處地毯式清查全縣，查出306場養豬場有224場有蒸煮廚餘設備，但其中的10場是跟同業借用或共用設備。

新竹縣府表示，非洲豬瘟災害應變中心暫以三級開設，未來將視疫情演變狀況，提高開設層級和防疫能量，家畜疾病防治所、農業處及環保局將持續對廚餘養豬場執行查核工作，加強縣轄內畜牧場、肉品市場及周邊道路消毒。

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