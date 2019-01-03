頭暈狂冒汗！急性心肌梗塞發作 差點以為是腹痛

2019-01-03 12:13

［記者黃美珠／竹北報導］天氣急驟變化，一名67歲廖姓男子開車途中突然感覺頭暈胸悶，冷汗直冒、溼透整件襯衫，雖一度以為是單純腹痛，所幸他及時警覺不太對勁，自行停車緊急向超商求救，送往中國醫藥大學新竹附設醫院求診後，赫然發現竟是急性的心肌梗塞，經該院心臟內科團隊迅速完成心導管手術，才讓他有驚無險從鬼門關前走一回。

中醫大新竹附醫表示，這名廖姓男子是在去年12月29日早上自行開車要去新竹高鐵站，途中突然感覺身體不舒服。

他起先以為是腹痛，就近停車到超商借用洗手間，但是上完廁所仍不見好轉，甚至開始覺得頭暈胸悶，且直冒冷汗，甚至連襯衫都溼透了。

廖男警覺，立刻請旁人打119送醫求救，中醫大新竹附醫心臟內科團隊從心電圖發現他是急性的心肌梗塞，立刻開刀搶救，目前正康復中。院方轉述廖男說法，他過去每天都走1萬步，身體狀況不錯，之前雖曾因胸悶就醫，但心電圖顯示正常，他也就沒在意，近半個月來因為事忙，常常熬夜，生活作息不正常；發病前一晚，他在家喝了大約200C.C.的竹葉青，抽菸又熬夜，研判就是因此誘發。

該院心導室主任陳業鵬說，急性心肌梗塞是因為心臟冠狀動脈內的斑塊破裂，形成血栓、阻塞血管，導致心肌急性壞死。醫療團隊要在最短時間內以心導管手術打通阻塞的血管，使血液再灌流、重新供應心肌細胞血液，以減少心肌壞死的範圍。

心肌梗塞好發的高危險因子，包括高血糖、高血壓、高血脂、年齡及抽菸，天氣冷也容易誘發。

陳業鵬提醒民眾，如果有胸痛，且轉移至頸部、下巴、左肩、手臂和背部，持續疼痛超過30分鐘，且冒冷汗、臉色蒼白、四肢冰冷、頭暈、噁心、嘔吐、焦慮、害怕，全身虛弱無力、呼吸困難，就要懷疑病情不單純，應該儘速就醫。

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