頭暈狂冒汗！急性心肌梗塞發作 差點以為是腹痛

2019-01-03 12:13

［記者黃美珠／竹北報導］天氣急驟變化，一名67歲廖姓男子開車途中突然感覺頭暈胸悶，冷汗直冒、溼透整件襯衫，雖一度以為是單純腹痛，所幸他及時警覺不太對勁，自行停車緊急向超商求救，送往中國醫藥大學新竹附設醫院求診後，赫然發現竟是急性的心肌梗塞，經該院心臟內科團隊迅速完成心導管手術，才讓他有驚無險從鬼門關前走一回。

中醫大新竹附醫表示，這名廖姓男子是在去年12月29日早上自行開車要去新竹高鐵站，途中突然感覺身體不舒服。

他起先以為是腹痛，就近停車到超商借用洗手間，但是上完廁所仍不見好轉，甚至開始覺得頭暈胸悶，且直冒冷汗，甚至連襯衫都溼透了。

廖男警覺，立刻請旁人打119送醫求救，中醫大新竹附醫心臟內科團隊從心電圖發現他是急性的心肌梗塞，立刻開刀搶救，目前正康復中。院方轉述廖男說法，他過去每天都走1萬步，身體狀況不錯，之前雖曾因胸悶就醫，但心電圖顯示正常，他也就沒在意，近半個月來因為事忙，常常熬夜，生活作息不正常；發病前一晚，他在家喝了大約200C.C.的竹葉青，抽菸又熬夜，研判就是因此誘發。

該院心導室主任陳業鵬說，急性心肌梗塞是因為心臟冠狀動脈內的斑塊破裂，形成血栓、阻塞血管，導致心肌急性壞死。醫療團隊要在最短時間內以心導管手術打通阻塞的血管，使血液再灌流、重新供應心肌細胞血液，以減少心肌壞死的範圍。

心肌梗塞好發的高危險因子，包括高血糖、高血壓、高血脂、年齡及抽菸，天氣冷也容易誘發。

陳業鵬提醒民眾，如果有胸痛，且轉移至頸部、下巴、左肩、手臂和背部，持續疼痛超過30分鐘，且冒冷汗、臉色蒼白、四肢冰冷、頭暈、噁心、嘔吐、焦慮、害怕，全身虛弱無力、呼吸困難，就要懷疑病情不單純，應該儘速就醫。

  • 中醫大新竹附醫心臟內科團隊這次成功把急性心肌梗塞的廖男從鬼門關前救回。（圖由中國醫藥大學新竹附設醫院提供）

    中醫大新竹附醫心臟內科團隊這次成功把急性心肌梗塞的廖男從鬼門關前救回。（圖由中國醫藥大學新竹附設醫院提供）

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