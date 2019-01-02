大安區農會自創豬肉品牌「飛天豬」 帶動農業發展

2019-01-02 21:07

〔記者歐素美／台中報導〕大安區農會首創豬肉品牌「飛天豬」，自產自製生鮮豬肉、貢丸、肉鬆、香腸等產品，再以「飛天豬」品牌帶動芋頭、白米、青蔥等農產，甚至與其他農會合作，推出酸菜白肉鍋組合或飛天豬愛糖糕等禮盒，農會以高購收購農友種植的農產，製作成產品、禮盒，不僅提高農友收入，農會營收5年來也翻了5倍。而豬肉是大安區農會主要產品及收入，面臨非洲豬瘟來襲，農會也宣導豬農配合中央政策，以飼料取代廚餘餵食豬隻，加強防疫。

大安區農會總幹事蔡建宗說，大安區養豬頭數2萬多頭，6成為黑豬，而稻米種植面積1600公頃、芋頭132.5公頃、青蔥60公頃。大安區農會擁有豬隻拍賣場、屠宰場、肉品加工廠及酒庄等，因此首創「飛天豬」品牌，生產生鮮豬肉、貢丸、香腸、肉鬆等，並以高價收購農友種植的芋頭、白米及青蔥等農作，製成酒類、麵類或餅乾或以芋頭、白米等禮盒販售，不僅增加農友收入，5年來農會的營收也從200萬增加至1000萬，翻了5倍。

農曆春節快到了，大安區農會不僅推出各式禮盒，提供優惠，回饋民眾，並與台南官田農會合作，以官田出產的酸菜，結合大安豬肉，推出「酸菜白肉鍋」組合；並結合柳營農會牛奶糖、南港農會紅茶核桃糕及大安區農會安農肉鬆，推出「飛天豬愛糖糕」禮盒。

蔡建宗說，一般農會多以蔬果為主要品牌，大安區農會是唯一採用豬肉為品牌的農會，也是大安區農會最大特色，因此，農會利用「飛天豬」品牌，帶動白米、芋頭、酒及青蔥等大安區農產銷售。

最近中國非洲豬瘟疫情緊張，大安區農會因以豬肉產品為主，備感威脅。蔡建宗說，豬農養殖規模不大，採用廚餘餵食豬隻，雖經煮沸處理，但礙於設備無法達到高溫90度至少蒸煮1小時的規範，無法徹底滅菌，因此，農會十分贊同中央以補助飼料取代餵食廚餘的政策，也積極宣導豬農配合。

大安區農會設有豬隻拍賣場及福利社等，蔡建宗並規畫未來將開放民眾參觀拍賣場，並將福利社改為溯源餐廳，販售「飛天豬」等農特產品，開展新的「豬」經濟。

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