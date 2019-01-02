醫病》打球扭傷腳踝輕忽治療 險落下反覆傷痛後遺症

2019-01-02 20:48

〔記者王俊忠／台南報導〕1名男大學生半年前打籃球時，身體跳起著地後右腳踝不慎內翻扭傷，當下痛的無法站立、走路，兩週後不太痛，因要參加球賽又開始打球，後來打球、跑步時腳踝扭傷處都會痛，只好停掉運動。醫師檢查是腳踝前側腓韌帶撕裂、合併踝關節積液，安排復健運動治療後，男大生才逐漸恢復運動、重回球場比賽。

成大醫院復健科主治醫師謝佩君表示，腳踝扭傷是常見運動傷害或意外傷害，如打球跳起後著地拐到腳，或下樓梯踩空、走路滑倒等，這類腳踝扭傷急性期的處理很重要，以免留下反覆扭傷或長期疼痛的後遺症。

「大部分人腳踝扭傷後約2週就覺得不會痛了」，謝佩君提醒，但傷後兩週仍不可馬上跑跳或做高衝擊運動，像是足球、籃球或跳舞，否則易反覆疼痛不易治癒，合併反覆扭傷。因為軟組織的修復期間約6週，因此建議在傷後第3~6週之間循序漸進，逐漸恢復運動強度與運動時間，才不會留下後遺症。

謝醫師表示，腳踝扭傷當下，一定要注意急性期的處置，包括1.休息：請立刻停止走動，急性扭傷的12小時內不要負重踩地，可穿戴護踝或到醫院製作副木固定；2.冰敷：若無不適或皮膚敏感，急性扭傷12小時內，每小時至少冰敷1回合、15分鐘；3.壓迫：可用彈性繃帶或布條將扭傷部位包起來，給組織壓迫消腫的效果；4.抬高：盡量把腳抬高，減少扭傷處出血或腫脹。

謝醫師指出，腳踝扭傷最常拉傷的韌帶是腳踝外側的前距腓韌帶，且易反覆再拉傷，若腳踝扭傷嚴重度為韌帶沒有完全斷裂的第1級或第2級，未合併骨折者，可做超音波熱療、電療或冷熱交替治療等復健物理治療；若為第3級或合併撕裂性骨折，就要考慮手術治療。

至於容易反覆扭傷的患者，常合併跟腱過緊、柔軟度不足、肌耐力不佳或平衡控制能力不佳、本體感覺不佳等後遺症。謝佩君說，為預防反覆扭傷，建議諮詢醫師安排適當的復健運動，以改善腳踝周圍肌肉的肌耐力、平衡協調性及敏捷度，形成自然防護。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/