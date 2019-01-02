NCC公佈4G上網速率量測 中華電信下載速度摘冠

2019-01-02 18:22

〔記者楊綿傑／台北報導〕電信業戰火不斷，上網速度究竟誰稱王？國家通訊傳播委員會（NCC）今公佈去年下半年行動上網速度量測，下載整體平均速率較去年提升6成8，各縣市定點下載速率則由中華電信奪下22縣市摘冠。而84個偏鄉整體而言下載速率也提升7成3，NCC表示，透過頻率使用費、前瞻計畫補助等誘因，慢慢達到改善數位落差，平衡區域發展的效果。

NCC表示，此次行動上網速率量測期間為去年6月至10月，委託財團法人電信技術中心進行，測量範圍包括各縣市、各鄉鎮村里，大眾運輸如高鐵、台鐵、捷運等，公路含蓋國道、快速道路、各縣市主要道路等，以定點、開車ˋ搭車等方式進行。

量測結果顯示，以全國4G定點量測來說，平均下載速率已提升到95.42Mbps，較前期去年度量測結果56.71Mbps提高68.25%，另外上傳速率為26.43Mbps，雲端下載速率為82.93Mbps。

台南市4G下載最慢 嘉義縣上傳最慢

以各縣市來說，4G平均下載速率介於83.89至125.64Mbps間，以苗栗縣最快，南投縣、花蓮縣、金門縣、基隆市緊追在後，台南市則是最慢；平均上傳速率則介於20.79至31.69Mbps 間，基隆市最快，嘉義縣最慢。

以大眾運輸來說，北捷4G平均下載速率以中和新蘆線最快，有112.14Mbps，淡水信義縣50.08Mbps最慢；台鐵主線4G平均下載速率為39.03Mbps；高鐵全線則為28.00Mbps。NCC說，高鐵因快速移動，上網速度都可以，但出隧道、遇到地形起伏斷續問題還會再改善。

中華電信22縣市下載奪冠 遠傳11個縣市上傳領先

在業者表現部分，定點量測各縣市4G上網速率，中華電信在22縣市下載速度都名列第一，以北市為例，中華電信為130.55Mbps，遠傳電信106.78Mbps、台灣大哥大88.23Mbps，台灣之星62.66Mbps，亞太電信21.57Mbps。至於在上傳部分，遠傳則在其中11個縣市的上傳速度達到最快。

NCC也公佈84偏鄉749個村的上網速度，較去年提升73%，NCC對此表示，以改善數位落差、平衡區域發展為施政主軸，並透過應用相關政策工具，包括頻率使用費的誘因、前瞻計畫的補助等等，達到顯著效果。

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