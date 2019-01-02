烏日精忠橋伸縮縫會打滑 住戶促改善、議員建議全市檢視

2019-01-02 16:38

〔記者蘇金鳳／台中報導〕位在烏日中山路的精忠橋於102年興建，但距今已有5、6年，橋的伸縮縫的防滑功能已降低，常有機車經過時會不小心打滑，下雨天尤其為嚴重，附近住戶請政府改善，更有民代表示，此非單一情形，建議台中市全面檢視。

交通部公路總局第二區養護工程處表示，精忠橋的伸縮縫本就設有防滑槽，將會到現場進行了解，若真的防滑功能降低，會進行防滑塗裝，以強化止滑效能；至於全面檢視的問題，養工處都會定期檢查。

烏日中山路精忠橋的伸縮縫，歷經多年的風吹雨打，已逐步喪失止滑功能，近1、2年，已有機車打滑的情形發生，尤其是下雨及雨後，路面潮溼，很多機車騎士都會犁田。

一位何姓駕駛表示，常需要開車及騎機車載貨經過該處，因為曾親眼看到機車打滑，因此他只要騎機車送貨時，行駛至此，他就會自動減速，否則一旦打滑，壓壞貨品，他可賠不起。

一位騎腳踏車的阿婆表示，經過該處，總覺得有滑滑的感覺。

市議員吳瓊華表示，由於中山路車流量相當大，在烏日算是相當寬的馬路，因車流量高，若機車打滑，後方車輛若剎車不及，就很容易發生危險。

吳瓊華表示，烏日橋也有伸縮縫，也曾經發生機車打滑的問題，公路總局便塗上防滑綠漆，她認為伸縮縫會打滑，不止是只有精忠橋才會如此，建議交通部全面檢視台中市各座橋的伸縮縫，並進行改善。

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