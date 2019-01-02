婚禮樂團暫停主唱小三演出 網狂酸：想請她主持前男友婚禮

2019-01-02 13:52

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友到臉書社團「爆料公社」痛訴婚禮樂團主唱兼主持人J女竟成了丈夫的小三，不但破壞她的婚姻，還毫無愧疚地大罵正宮，事件曝光後，網友群起激憤，為了平息眾怒，J女所屬的婚禮樂團宣布，「真相大白前，停止J女的所有演出」。

一名女網友到臉書社團「爆料公社」痛訴，愛情長跑7、8年的男友原本對她愛護有加，以為是個可以託付終身的對象，便欣然接受求婚，婚禮當天請來南部知名婚禮樂團為他們祝福，沒想到主唱兼主持人的J女卻成了破壞他們婚姻的兇手之一，原PO婚後生下小孩，丈夫完全不管他們母子倆，只顧著和J女搞外遇，後來甚至逼原PO離婚、和J女同居，J女做為小三不但毫無愧疚之心，還大言不慚地怒罵原PO。

原PO忍無可忍，憤而提告，辛苦地一邊工作、一邊照顧小孩，還要抽時間準備控告事宜，努力地咬牙苦撐著，終於在律師的幫助下，拿到孩子的監護權，並向丈夫取得孩子應有的權利，事件曝光後，網友群起激憤，紛紛到婚禮樂團臉書粉絲專頁宣洩不滿、灌爆留言。

為了平息眾怒，婚禮樂團團長昨天在樂團的臉書粉專表示，他不能容忍破壞婚姻的人，「我跟大家一樣想知道真相」，並宣布「在真相大白前」，J女所有的演出都會停止。

網友看了痛批，「為了一個渣男，讓整團都人陪葬」、「做出這種事情來真的滿諷刺你們的職業的」、「不是早就知道了，現在被爆料才在那說不知情，才在那切割，會不會太矯情了」、「還要什麼真相？ 介入婚姻是事實啊」；還有網友狂酸，「為何要停止J的演出？很多前女友都想請她主持前男友的婚禮啊」、「我突然想補辦婚禮了」、「看看...危機就是轉機...無限商機」。

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