新年限定！埔鹽20公頃粉紅花海 讓遊子想回家了

2019-01-01 21:11

〔記者陳冠備／彰化報導〕開了！開了！粉紅花海出現了！彰化縣埔鹽鄉南新社區休耕稻田內，最近波斯菊盛開，大地染成一片粉紅，不少人趁著元旦假期來賞花、拍照，享受被粉紅花海包圍的夢幻。南新村長施正賀說，南新花海限定新年期間，20公頃波斯菊同步盛開，景致美不勝收，而看到花海也表示離農曆過年不遠了，在外打拚的遊子要回家團員了。

南新社區每年2期稻收割後，農民在田裡灑上波斯菊、向日葵或油麻菜花種籽，進入新年之際，紅、白、黃花盛開，花田綿延近20公頃，吸引遊客徜徉花海，近年南新社區推動社造，舉辦「南新花海藝術節」，打造農村特有魅力，也成為彰化年度必賞花海特區。

來自台中的遊客說，每年年初造訪埔鹽買雞蛋，道路兩旁總是開滿波斯菊，讓人忍不住停車拍照，也趁機會帶小孩親近大自然。埔鹽鄉親蔡麗晴則說，元旦波斯菊花海已經成為在地特色，每次都會呼朋引伴來賞花，看到花海盛開，就代表離過年不遠了，孩子們要回家了。

南新花海藝術季6日開幕 請吃高麗菜飯

施正賀說，暖冬少雨，花開飽滿，今年邁入第8屆舉行「南新花海藝術季」預計1月6日開幕，現場除了有裝置藝術展與農民市集，還備有1300份高麗菜飯，供遊客免費品嚐，活動內容豐富，錯過就要在等一年了！

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